Drukke tijden voor Nederlandse scenarioschrijvers dankzij streamingplatforms

Drie premières van de Videoland Academy op het Nederlands Filmfestival laten zien dat streamingplatforms interessante Nederlandse producties weten te maken.

Onder andere dankzij de groeiende belangstelling voor streaming video tijdens de coronacrisis bereikte Videoland eerder dit jaar de mijlpaal van 1 miljoen betalende abonnees, waarmee het na Netflix (ongeveer 4 miljoen afnemers) het grootste streamingplatform in Nederland is. De populariteit van specifiek voor Videoland ontwikkelde producties als misdaadserie Mocro maffia en komedie Random Shit heeft daar zeker aan bijgedragen.

Sven Sauvé, ceo van RTL Nederland dat in 2013 eigenaar werd van Videoland, kondigde een paar jaar terug al aan dat de dienst nog meer op de Nederlandse kijker gerichte content zou ontwikkelen. Daartoe is twee jaar terug de Videoland Academy in het leven geroepen, waarbij nieuwe makers scenariovoorstellen kunnen insturen voor middellange films van rond de 45 minuten. De uitverkoren scenaristen krijgen vervolgens professionele scriptbegeleiding voor de verdere uitwerking. Regisseur Antoinette Beumer (De gelukkige huisvrouw, Mijn vader is een vliegtuig) werd voor dit doel aangetrokken als hoofd drama bij Videoland.

Gouden Kalf

Voor de eerste lichting van Videoland Academy waren ruim 150 aanmeldingen. Daarvan werden zes voorstellen uitgewerkt en uiteindelijk drie gerealiseerd, met in de hoofdrollen Gouden Kalfwinnaars als Nasrdin Dchar, Maarten Heijmans en Georgina Verbaan.

De beoogde doelgroep van de Videoland Originals zijn ‘spanningzoekers die willen opgaan in een beleving’ en ‘inspiratiezoekers die verrast willen worden in zowel vorm als vertelling’. Met deze doelgroepen tussen 18 en 50 jaar op het oog was de logische insteek van de eerste lichting ‘grounded scifi’: “Sciencefictionverhalen die niet te ver af staan van onze realiteit, die – vaak met een kritische noot – fantaseren over het effect van technologische, genetische, politiek economische en wetenschappelijke ontwikkelingen en de kijker uitdagen op een andere manier na te denken over innovaties.” Zoiets als Black Mirror, de uit losse verhalen bestaande sf-serie die bij concurrent Netflix te zien is, maar dan met een typisch Nederlands sausje.

In De Sterfshow is jagen op ter dood veroordeelden tot spelshow gebombardeerd. Ironisch genoeg vertoont de schreeuwerige opzet van deze spelshow grote gelijkenis met talentenjachten bij eigenaar RTL, wat wel aantoont dat de futuristische verhalen inderdaad zijn ‘gegrond’ in de Nederlandse maatschappij.

Aan de tweede lichting Videoland Originals met thema’s Modern Fantasy (drie fictiefilms) en Family (een documentaire over ‘lachgaskoning’ Deniz Üresin) wordt momenteel geschreven. Voor de derde lichting Videoland Originals met als thema Dutch Horror (fictie) kunnen vanaf vandaag voorstellen worden ingediend.

Ook Netflix zoekt scripttalent

Opvallend genoeg stapt het hoofd drama van Videoland, Antoinette Beumer, op 1 november over naar Netflix om daar op Nederlandse kijkers gericht drama te gaan produceren. Want ook Netflix wil graag de Nederlandse kijkers aan zich blijven binden met Netflix Originals.

Na vorig jaar de horrorserie Ares komt het volgende week met de speelfilm Forever rich, over een rapper die na een overval zijn streetcredibility ziet verdampen. Een serie over de 06-lijnengekte uit de jaren tachtig, getiteld Dirty lines, staat gepland voor voorjaar 2022. Daarnaast heeft het streamingplatform dit voorjaar de eerste Netflix New Voices Script Contest gehouden waarbij nieuw scripttalent werd gezocht; de zeven winnaars zijn momenteel hun voorstel verder aan het uitwerken. Twee projecten zullen uiteindelijk gerealiseerd worden als Netflix Original Movie.

Het worden dus nog drukke tijden voor Nederlands scenarioschrijvers.

De Videoland Originals gaan maandag in ­première op het Nederlands Film Festival en zijn vanaf die dag ook op Videoland te zien.

De indringer Alex (Maarten Heijmans) en Ella (Charlie Chan Dagelet) zitten al ruim een jaar vast op een eiland in de Noordzee om daar wetenschappelijke experimenten te doen met genetisch gemodificeerde planten. Wanneer er een met schelpen en zeewier overdekt wezen aanspoelt op het eiland raken ze gefascineerd. Maar ze gaan zich ook steeds vreemder gedragen: Ella krijgt visioenen en een rare wond, Alex wordt agressief. Spannend en claustrofobisch gegeven, meer horror dan sf, maar fascinerend genoeg. Verdwenen dagen Simone (Georgina Verbaan) werkt bij Morpheus, een bedrijf waar klanten in virtual reality tegen betaling hun mooiste herinneringen kunnen herbeleven, met Morpheusmedewerkers als gids. Terwijl Simone treurt om haar verdwenen geliefde Anne laaft ze zich aan de herinneringen van de 60-jarige Lynn, die terugdenkt aan de zomer toen ze als tiener op een camping voor het eerst verliefd werd op een meisje. Maar omdat Lynn aan dementie lijdt, zijn haar herinneringen niet altijd even betrouwbaar, wat zorgt voor technische storingen die hun weerslag hebben op Simone. Mooi gegeven waarbij voor de vormgeving dankbaar leentjebuur is gespeeld bij The eternal sunshine of the spotless mind. De Sterfshow Een sociale satire over een dystopische variant van Nederland waarin burgers die zich seksistisch, racistisch of anderszins uitlaten doodleuk op een dodenlijst kunnen worden gezet. De door het volk gekozen nummer 1 wordt vogelvrij verklaard in het spelprogramma De Sterfshow onder het motto ‘Uw stem houdt Nederland sterk’ en opgejaagd tot hij of zij door een ‘winnaar’ wordt gedood. De timide patholoog Salman Seger (Nasrdin Dchar) krijgt de smaak van de roem te pakken wanneer hij live op tv een lijkschouwing moet doen. Onder de bijnaam ‘Dr Dood’ maakt hij een bliksemcarrière in De Sterfshow, maar de prijs van de tijdelijke roem zal hoog blijken. Het originele gegeven wordt goed uitgewerkt al is de afloop nogal vergezocht.