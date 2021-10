Droevig: Rosalie vertrok met 3500 euro in een zakje voor grotere billen

Naar Turkije voor grotere billen. Beeld -

Ok boomer, sprak Lips zichzelf vermanend toe, toen hij hoofdschuddend toekeek hoe jonge vrouwen naar Turkije vlogen voor een BBL-operatie. Een Brazilian Butt Lift, Lips had daar wel een mening over, maar wist ook dat die mening hopeloos achterhaald en volstrekt irrelevant was.

Want, afgaande op Naar Turkije voor grotere billen van Ewout Genemans is het inmiddels doodnormaal om op basis van ‘research in Facebookgroepen over plastische chirurgie’ en gesponsorde aanbevelingen van influencers naar Istanboel te gaan om het vet uit je buik naar je billen te verplaatsen. “Waarom niet, ik leef maar een keer,” zei de 19-jarige Rosalie. Dat ze met depressies en suïcidale gedachten kampte, werd in een paar zinnen afgedaan.

Rosalie had 3500 euro cash in een boterhamzakje meegenomen, en een foto van Instagram van een vrouw op het strand met gigantische billen en een wespentaille. Zo wilde ze het ook hebben. De intake bij de dokter ging razendsnel en zijn waarschuwing dat je na de liposuctie wel wat losse huid zou overhouden werd weggewuifd. “Als dat nou het ergste is, dat krijg je ook als je zwanger bent.”

De ogenschijnlijke nonchalance van de vrouwen maakte de meeste indruk op Lips. Waarom zou je een onbekende arts in een vreemd land in je gezonde lichaam laten snijden. En welk schoonheidsideaal wordt hier nagestreefd?

Als programma was Naar Turkije voor grotere billen maar matig geslaagd. Het opsporen van een dubieuze arts mislukte, de dreigende muziek bij het zien van de operatie­kamer was een onnodig televisietrucje en zowel de succes- als de horrorverhalen bleven anekdotisch.

Maar Genemans slaagde er wel in een tamelijk schim­mige wereld bloot te leggen die enigszins droevig stemde. Zou Rosalie echt gelukkig zijn met haar nieuwe billen, vroeg Lips zich af. Voor hij naar bed ging, keek hij in de spiegel naar z’n eigen uitgezakte achterwerk. Ok boomer.

