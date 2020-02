Drillrappers (pubers) lopen met keukenmessen door de nieuwbouwwijk

Danny op straat. Beeld NPO 2

Lips is redelijk van de oude stempel, maar niet zo ouderwets dat hij een verband ziet tussen rapmuziek en geweld. Toch begon zijn wereldbeeld donderdagavond te wankelen bij het zien van Danny op straat, waarin Danny Ghosen in de wereld van de drill­muziek dook.

Deze agressieve rapstijl wordt gekenmerkt door videoclips waarin gemaskerde bendes vervaarlijk zwaaien met messen of pistolen. Een keukenmes koop je voor een paar euro bij de Action, en dus liepen in Groningen, of all ­places, hele groepjes pubers in hoody’s rond met keukenmessen van een halve meter.

Waarom, vroeg Ghosen aan een van hen. “Je weet toch. Protect tegen de opps.” Dat bleek ‘je beschermen tegen de vijand’ te betekenen – Lips was blij dat Danny het ook niet wist. Die ‘vijanden’ bleken jongens uit een andere wijk. Dat klonk alsof Danny in een getto van Los Angeles rondliep, maar het was een gewone Groningse nieuwbouwwijk.

De logica van de straat luidde: iedereen loopt tegenwoordig met een mes, dus moet je er ook een hebben.

Een drillrapper die naar de weinig fijnzinnige naam Gaddafii luisterde, bleek opvallend weldenkend. “Drillrappers zingen dat ze mensen neersteken, wat klinkklare onzin is. Ze willen gewoon stoer lijken. Maar hun muziek heeft wel invloed op jongeren.”

Daar kon de Haagse Volkan Aydan over meepraten: zijn broertje Bilal werd doodgestoken omdat hij een clipshoot – de opname van zo’n videoclip – van drillrappers zou hebben verstoord. Zijn broer Volkan riep jongeren op niet stoer te doen met messen: “Gangsterleven wordt je dood of je draait de gevangenis in.”

Lips mijdt voor de zekerheid de komende tijd Groningse nieuwbouwwijken en andere gangstergetto’s.

