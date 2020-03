Rutte na de uitzending bij het groenteschap. Beeld EPA

Nederland kreeg donderdag een overdosis coronanieuws te verwerken. We waren net bekomen van het bericht dat het Songfestival niet doorgaat toen de Formule 1 op Zandvoort werd afgelast. Vervolgens kwam het nieuws dat Youp van ’t Hek het coronavirus heeft – en toen trad minister Bruins ook nog af om gezondheidsredenen.

Lips kreeg heimwee naar drie weken geleden, toen de NOS een coronaspecial verzorgde onder het motto ‘feiten en fabels’. Op sociale media werd gegniffeld dat minister Bruins uitgerekend tijdens die uitzending de eerste Nederlandse coronapatiënt bekend moest maken: yes! We telden eindelijk mee! Drie weken, bijna 2500 patiënten en 76 doden later valt er weinig meer te lachen.

De dag begon nog best vrolijk, met een bezoek van Rutte aan een supermarkt in Den Haag. Lips hoorde de premier in het NOS Journaal net als vroeger tegen een klant grappen maken over toiletpapier: “We hebben genoeg om tien jaar te poepen!” Hij richtte zich ook nog even tot de kijkers met een oproep om toch vooral niet te hamsteren – wel jammer dat hij voor een reeks lege schappen stond.

Op de persconferentie ’s avonds drukte Rutte het volk herhaaldelijk op het hart vooral anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat hij op hooguit een meter van de gebarentolk stond ondermijnde zijn boodschap nogal.

Lips had dringend behoefte aan duidelijkheid, aan simpele duiding, en dus schakelde hij over naar RTL Boulevard. Daar begonnen ze gelukkig gewoon als vanouds met het ‘heftigste nieuws’: de corona van Youp van ’t Hek. Hoewel zijn familie had verzocht de privacy te respecteren werd er weer uitgebreid over de gezondheid van Van ’t Hek gespeculeerd: “Hij is wel ouder en een hartpatiënt.”

Even was alles bij het oude – of in elk geval zoals drie weken geleden.

