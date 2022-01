Drie nieuwe uitgaven van Annie Ernaux na succes van abortusdrama L’événement

Franse schrijfster Annie Ernaux (81). Beeld Getty Images

Annie Ernaux geldt als een van de belangrijkste Franse schrijvers van deze tijd. In 2020 werd de Nederlandse vertaling door Rokus Hofstede van Les Années (2008), De jaren, overladen met juichende recensies. In de memoires verbindt Ernaux zonder ooit de ik-vorm te gebruiken persoonlijke herinneringen aan de Franse historie én de wereldgeschiedenis over een spanne van meer dan zestig jaar.

Net als in Les Années vormt haar eigen leven de aanzet voor L’événement . Ernaux vertelt hoe ze in de herfst van 1963 als studente naar bed ging met een jongen die ze die zomer had leren kennen en zo onbedoeld zwanger raakte. Tegen de stroom in besloot ze na een lange afweging clandestien (de wetgeving werd pas in 1975 geliberaliseerd) abortus te plegen. En détail beschrijft ze wat er gebeurt.

Abortuswetgeving

De Franse regisseur Audrey Diwan nam vorig jaar met haar verfilming van het abortusdrama in Venetië de Gouden Leeuw in ontvangst voor beste film. De vertoning van L’événement op het filmfestival viel samen met de actualiteit van de strengere juridische abortuswetgeving in de Verenigde Staten en het liberaliseren ervan in buurland Mexico. De film staat voor april dit jaar in de Nederlandse bioscoopagenda.

De vertaling van L’événement, Het voorval, verscheen al eerder in 2004 bij De Arbeiderspers. Het boek werd door Irene Beckers vertaald. Schrijver en recensent Marja Pruis schreef voor de nieuwe uitgave het nawoord. Daarnaast zijn Meisjesherinneringen (2016, vertaling Rokus Hofstede) en De schaamte (1997, vertaling Rokus Hofstede) in een nieuwe uitgave verkrijgbaar.