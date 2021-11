Drie Nederlandse coproducties genomineerd voor European Film Awards

Still uit Quo vadis, Aida? van Jasmila Žbanić. Beeld Cinéart

Quo vadis, Aida? van de Bosnische Jasmila Žbanić is genomineerd voor beste film. In deze categorie heeft het Bosnisch-Nederlandse Srebrenica-drama, gecoproduceerd door het Amsterdamse N279 Entertainment, concurrentie van Gouden Palm-winnaar Titane, The Father (met Oscar-winnaar Anthony Hopkins), The Hand of God van Paolo Sorrentino en Compartment No. 6 van de Finse regisseur Juho Kuosmanen.

Babi Yar. Context van de Oekraïense Amsterdammer Sergei Loznitsa, vanaf volgende week te zien op Idfa, is genomineerd als beste documentaire. Where is Anne Frank van regisseur Ari Folman, gecoproduceerd door het Amsterdamse Submarine Animation, maakt kans op de prijs voor beste documentaire.

De winnaars worden bepaald door de ruim 4100 leden van de academy. De prijsuitreiking van de 34ste European Film Awards is zaterdagavond 11 december in Berlijn.