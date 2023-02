Drie heel verschillende Nederlandse premières op de Berlinale: ‘In die stampvolle zaal merkte ik: hebbes’

Beeldend kunstenaar Fiona Tan zet in 'Dearest Fiona' brieven van haar vader tegenover archiefbeelden van het Nederland van de vroege twintigste eeuw. Beeld -

“Na tien of vijftien minuten merkte ik: ik heb ze,” vertelt Fiona Tan. Afgelopen zondag was op het filmfestival van Berlijn de première van haar film Dearest Fiona. “Het is een film die je in je hoofd maakt,” aldus Tan. “Dat is de uitdaging voor de kijker. Dus het was leuk om in die stampvolle zaal te merken: hebbes. Dat voel je dan gewoon.”

Dearest Fiona is een van de drie lange films van Nederlandse makers die deze week op de Berlinale in première gaan, naast de jeugdfilm Kiddo van Zara Dwinger en Sacha Polaks Silver Haze. Drie heel verschillende films, maar in alle drie speelt de relatie tussen ouder en kind een belangrijke rol.

Beeldend kunstenaar Tan zet in Dearest Fiona brieven van haar vader tegenover archiefbeelden van het Nederland van de vroege twintigste eeuw. De brieven stammen uit de late jaren tachtig, toen Tan, die in Indonesië werd geboren en opgroeide in Australië, naar Nederland kwam om te studeren.

Die twee lagen – in tijd, in ervaring, in emotie – vormen één film, maar staan in zekere zin ook los van elkaar. Tan doet als filmmaker weinig handreikingen voor het verband tussen de twee; dat is aan de kijker. “De brieven zijn één lijn in de film, maar het filmische heeft zijn eigen narratief. Als kijker bouw je zelf een derde narratief.”

Afwezigheid van vader

In Silver Haze van Sacha Polak, is de afwezigheid van haar vader niet te verkroppen voor hoofdpersoon Franky. Beeld -

In Silver Haze, de vierde speelfilm van Sacha Polak, is het juist de afwezigheid van haar vader die voor hoofdpersoon Franky niet te verkroppen is. Na het internationaal succesvolle Dirty God werkt Polak opnieuw samen met hoofdrolspeler Vicky Knight, een niet-professionele acteur die in het dagelijks leven als verpleegkundige werkt.

Silver Haze is voor een belangrijk deel op Knights leven gebaseerd, legt Polak uit. “We reisden met Dirty God samen heel de wereld over en dan vertelde zij allerlei verhalen over haar leven, die ik heel mooi vond. Uit die losse anekdotes ontstond het verhaal. Dat draait om een jonge vrouw die een trauma te verwerken heeft en haar eerste grote liefde ontmoet. Via haar komt ze terecht in een soort patchworkfamilie die haar een nieuw perspectief op het leven biedt.”

Na met Dirty God te zijn geselecteerd op het Amerikaanse filmfestival Sundance is Polak blij om voor Silver Haze terug te zijn in Berlijn, waar ook haar eerste films Hemel (2012) en Zurich (2015) vertoond werden. “Sundance is heel duur en moeilijk om te komen,” lacht ze. “Hier kan iedereen gewoon komen – niet alleen de cast en crew maar ook mijn vrienden.”

Onconventionele ouder

Zara Dwingers speelfilmdebuut Kiddo is te zien in het programma Generation Kplus, gericht op films over en (geschikt) voor jongeren. “Ik wilde een verhaal vertellen vanuit het perspectief van een kind, over haar relatie tot een onconventionele ouder,” legt Dwinger uit.

Kiddo draait om de 11-jarige Lu, die opgroeit in een pleeghuis maar op een middag plotseling wordt meegenomen door haar moeder. Wat een middagje samen zou moeten zijn, loopt uit op een roadtrip naar Polen, waarbij gaandeweg duidelijk wordt waarom Lu niet bij haar moeder woont.

Dwinger vat het in een energieke film, die met locaties in Nederland en Polen het gevoel van een Amerikaanse roadmovie weet op te wekken. “Ik wilde een opgetilde realiteit neerzetten,” legt Dwinger uit. “Geen realistische film, maar echt een eigen wereld. Deze personages willen in een fantasie leven, in hun eigen werkelijkheid, dus ik wilde dat het zo voelde en dat je daarin meeging.”

Bij de première in een bomvolle zaal – leeftijdsadvies: 11-plus – viel dat helemaal op zijn plek. “We kregen heel fijne reacties, al tijdens de film en ook erna. In de Q&A vroeg een jongetje of de wond, die Lu oploopt als ze tijdens een spannende scène in een rijdende auto springt, eigenlijk echt was. Dat vond ik heel zoet – blijkbaar was hij daar de hele film mee bezig geweest.”