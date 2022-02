Drankmerk zet Lil Kleine definitief aan de kant: ‘Wij keuren elke vorm van geweld af’

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, werd zondagavond aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes Beeld ANP / ANP Kippa

Het Nederlandse drankbedrijf maakte in 2020 nog vol trots bekend dat rapartiest Lil Kleine en zijn manager Nathan Moszkowicz als nieuwe aandeelhouders in het bedrijf gingen investeren. Fiorito maakt sterke dranken als limoncello en citroenrum, en is in handen van oprichters Franco en Benno Fiorito.

Vorig jaar werd de samenwerking met de rapper al in de ijskast gezet, na berichten dat Lil Kleine zijn vriendin zou hebben mishandeld op Ibiza.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, werd zondagavond aangehouden op verdenking van zware mishandeling en/of mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Dat was voor Fiorito de directe aanleiding om afscheid te nemen van de rapper.

“Afgelopen maandag hebben we de samenwerking definitief opgezegd,” zegt Fiorito tegen RTL Z. “Wij keuren elke vorm van geweld af. Wij bestaan al tien jaar en willen gewoon niet geassocieerd worden met dit gedoe.” Hoe het aandeelhouderschap van Lil Kleine exact wordt afgehandeld kon de oprichter van het drankenconcern niet zeggen.

Scholten werd woensdag weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek naar de vermeende mishandeling. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de vrijlating.