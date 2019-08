Dragan Bakema vervangt Gijs Naber in Bowie-musical Lazarus

Dragan Bakema, de nieuwe hoofdrolspeler in de musical Lazarus. Beeld ANP

Meer dan 50.000 kaarten zijn er al verkocht voor de Nederlandse versie van Lazarus, het laatste werkstuk van rockster David Bowie. De première staat gepland voor 13 oktober in het DeLaMar Theater, de eerste try-outvoorstelling beginnen al op 3 oktober. De vervanging komt volgens producent Albert Verlinde nog op tijd voor de eerste repetities, die over anderhalve week beginnen.

Erg prettig is de situatie niet. Naber werd al in december vorig jaar gepresenteerd als het gezicht van de Bowie-musical. De kaartverkoop begon gelijktijdig met de aankondiging. Naber was de eerste keuze van Ivo van Hove, die ook eerste Engelstalige uitvoering van Lazarus regisseerde. In samenwerking met Bowie ging die voorstelling twee maanden voor de dood van de zanger (in januari 2016) in New York in première.

Rust

Gijs Naber (39) gaf zijn rol al enkele maanden geleden terug. Hij zei ‘te veel hooi op zijn vork te hebben genomen’. Zijn agenda is vol, hij is net vader geworden en heeft rust nodig. Regisseur Ivo van Hove en muzikaal toezichthouder Henry Hey, namens de erven Bowie bij het project betrokken, moesten vervolgens in sprinttempo opnieuw casten. Uit die audities is nu Dragan Bakema (39) naar voren gekomen.

Producent Verlinde: “Ik betreur het enorm dat Gijs zijn rol in Lazarus heeft moeten teruggeven. We hebben er alles aan gedaan om het mogelijk te maken. Maar als blijkt dat het niet lukt om deze zware rol te spelen, heb ik er groot respect voor dat een acteur deze moeilijke beslissing durft te nemen. De rol van Newton vraagt om een uitzonderlijk acteur en zanger.”

Naber: “Een rol als deze verdient honderd procent commitment. Als je constateert dat je die niet kunt geven, vind ik dat je het aan je publiek en je collega’s verplicht bent om daar open over te zijn.”