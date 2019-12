DPG neemt Sanoma over. Wat betekent dat voor het Nederlandse medialandschap?

Beeld ANP

DPG Media, voorheen De Persgroep, belooft in de tijdschriften van Sanoma te investeren, met name in hun online activiteiten. Nu.nl wordt gecombineerd met de dagbladtak van DPG, waarvan naast Het Parool ook Algemeen Dagblad, Trouw, De Volkskrant en regionale kranten deel uitmaken.

De overname heeft volgens topman Erik Roddenhof van DPG geen personele of organisatorische gevolgen. “Sanoma heeft heel sterke abonneebladen met een miljoen abonnees. Wij hebben ook zo’n sterke basis met onze dagbladen.”

“Deze zomer zijn we benaderd door Sanoma,” zegt Roddenhof, “met een telefoontje tussen de ceo’s of we interesse zouden hebben. Daar zeg je altijd ja op - dat zullen meerdere partijen hebben gedaan. Dan ga je rekenen en intern wikken en wegen hoe die activiteiten onze groep versterken. We zagen de kansen, dromen en ambities.”

Het bedrijf heeft volgens Roddenhof lang nagedacht of het de activiteiten met tijdschriften moest uitbreiden. “We zagen een kans om hun activiteiten meer te digitaliseren zoals dat met onze kranten al goed lukt. Dat willen we ook met magazines, alhoewel niemand dat in de wereld dat nog op deze schaal heeft gedaan. Maar we roeien wel vaker tegen de stroom in.”

Een jaar geleden deed de toenmalige Persgroep al een kapitale overname met vergelijkingssite Independer. “Ook deze overname financieren we extern. Sanoma en DPG zijn grote, financieel sterke ondernemingen. We kunnen dat ruimschoots dragen en de banken geloven er ook in.”

Onvermijdelijk

Volgens de DPG-topman zijn overnames als deze onvermijdelijk omdat het kabinet en de Europese Commissie onvoldoende optreden tegen de macht van onder meer Google en Facebook op het gebied van online media en webadvertenties.

“Wij constateren al jaren dat die spelers zo dominant zijn dat je geen andere optie hebt dan te consolideren om enigszins een vuist te maken. Ik heb geen enkele illusie dat wij de Googles en Facebooks kunnen verslaan. Alleen als we onze media samenbrengen, bieden we alternatieven die lokaal en landelijk kunnen concurreren met zulke spelers.”

Ook Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) wijst op die internationale concurrentie. Hij legt de schuld vooral bij de politiek. “Wij dringen er al jaren bij het kabinet op aan voortvarend tegen zulke internationale spelers op te treden. Deze overname is het gevolg van het uitblijven van maatregelen. Wij kunnen geen megaverwijt maken aan uitgevers dat zij daarom zulke aankopen doen. ACM moet heel kritisch kijken naar deze overname, maar ook naar de macht van dat soort spelers. Anders geef je die vrij spel.”

Pluriformiteit

De vakbond maakt zich zorgen over de positie van journalisten.“Het is DPG duidelijk te doen om synergie,” zegt Bruning. “ Wij vrezen dat de pluriformiteit aan nieuwsvoorziening hierdoor onder druk komt te staan. Het delen van kopij binnen DPG Media zal nog grotere vormen aannemen. Dit zal opnieuw de onderhandelingspositie van freelancers bemoeilijken. Die hadden al te maken met een beperkt aantal grote afnemers op het gebied van dagbladen en tijdschriften. Nu valt er nog een alternatief weg. Fotografen en schrijvend journalisten betalen de rekening.”

“Laat ik ze de wind uit de zeilen nemen,” reageert Roddenhof. “We gaan geen media in elkaar schuiven, we geloven in onze merken. Redactionele onafhankelijkheid staat hoog in het vaandel. Als er mogelijkheden zijn om samen te werken, moeten we die pakken. Maar het moet niet op elkaar gaan lijken.”

“Ons bedrijf is succesvol dankzij alle medewerkers, vaste krachten en freelancers. Zowel onze eigen mensen als freelancers moeten goed en fair worden beloond. Onze omvang maakt daarbij niet uit.”

Sanoma Nederland ontstond in 2001 nadat het Finse Sanoma de tijdschriften van VNU overnam, toen inclusief de Belgische activiteiten voor 1,25 miljard euro. De Nederlandse tak was vorig jaar goed voor een omzet van 424 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 58 miljoen euro.

Sanoma telt, veelal op het hoofdkantoor in Hoofddorp, 900 arbeidsplaatsen die allemaal overgaan naar de nieuwe eigenaar. Naast Nu.nl baat Sanoma ook een aantal websites uit, waaronder Schoolbank en Testpanel.nl.

De Nederlandse tak van het Belgische DPG Media, was vorig jaar met 2800 arbeidsplaatsen goed voor een omzet van 746 miljoen euro. Het bedrijf, met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, telt momenteel 2795 voltijdsbanen. Naast dagbladen is het ook online actief met onder meer techsite Hardware Info, Autotrack en Nationale Vacaturebank.

Tijdschriftenactiviteiten

In 2012 nam de toenmalige Persgroep de online activiteiten van VNU Media, die destijds buiten de deal met Sanoma waren gebleven, over, waaronder al onder meer Intermediair, Tweakers en de Nationale Vacaturebank overgenomen.

Sanoma wilde al langer af van haar tijdschriftactiviteiten om zich te concentreren op online nieuws, data en e-learning. De Finnen, die zich hiermee terugtrekken uit Nederland, houden 400 miljoen euro boekwinst over uit de transactie. Dat bedrag gaat het concern gebruiken voor overnames elders.

“Het goede nieuws is dat DPG Media de betrokken merken kan helpen,” zegt Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. “Van Sanoma hoefden we op dat gebied niet veel te verwachten. Maar wat dit op de langere termijn gaat betekenen, is onduidelijk. Er wordt al gesproken over synergie-voordelen. Dan weet je: dat gaat waarschijnlijk banen kosten.”