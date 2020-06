Douwe Bob geeft toch concert op Terschelling, politie grijpt in

Douwe Bob probeerde maandag een optreden te geven op Terschelling. Beeld Jacob Haagsma

“Ik ben fokking blij dat ik weer kan spelen,” zegt Douwe Bob. We zitten aan het duinmeertje van Hee, met een man of tachtig in plukjes die de anderhalvemeterdoctrine moedig trotseren. “Ik ben wel een beetje roestig geworden.”

Hij kijkt recht in de volle zon, en vraagt zich hardop af of we toch niet met zijn allen naar onder de bomen moeten verhuizen. Maar nee, toch maar daar ter plekke, zonder versterking ook nog. Het publiek moedigt hem luidkeels aan.

Het duurt een handjevol nummers. Douwe Bob grapt over auto’s met boa’s, op de weg aan de overkant van het water. Maar dan, midden in een nummer: “Fuck.”

Politie op het veld

Een agent en een buitengewoon opsporingsambtenaar betreden het speelveld. Ze willen even een goed gesprek, ‘zonder het publiek erbij’. Douwe Bob loopt mee, met zijn maat Muad Ben-Chaib, die zijn videocamera gewoon laat draaien - hij maakt een documentaire over Douwe Bob.

Die komt witheet terug. “Fuck it, ik ga gewoon verder spelen.” Het publiek weerhoudt hem ervan, voor zijn eigen bestwil. “Ze waren fokking intimiderend. Gelukkig staat het allemaal op beeld, hè Muad?”

Enkele bezoekers zijn alvast begonnen met een inzameling voor een eventuele boete voor de artiest - die zou nog aardig op kunnen lopen. “Neenee, hoeft niet!”, zegt Douwe Bob als hij de bekers met aardig wat flappen aangeboden krijgt. Na enig aandringen: “Ik beloof jullie dat ik het allemaal opmaak aan bier en sigaretten.”

‘Stiekem wilde ik het wel doen’

Douwe Bob (Posthuma, zijn grootouders komen uit Makkum) en Muad Ben-Chaib waren met zijn bootje naar Terschelling gekomen en vatten ter plekke het plan op om op te treden, aanvankelijk ’s middags om twee uur op het Groene Strand.

De gemeente had hem zondagmiddag al te verstaan gegeven dat dat niet de bedoeling was. Douwe Bob beloofde zich daaraan te houden, ‘maar stiekem wilde ik het wel doen’. En daar moet hij de juridische gevolgen van ondervinden.

Douwe Bob nam zijn rebelse (“Befehl ist befehl,” zei hij op enig moment) initiatief compleet buiten de Oerol-organisatie om. Al appte directeur Siart Smit zondag nog ‘ook wel jammer’, de organisatie is niet erg gelukkig met het ‘piraten’-optreden van Douwe Bob.