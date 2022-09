Doortje Smithuijsen schreef een boek over digitale verslavingen: ‘Niets is verslavender dan je eigen vooruitgang’

De digitale revolutie veranderde onze manier van leven en denken ingrijpend. Een van de gevolgen is het gegroeide aanbod aan digitale verslavingen. Journalist en filosoof Doortje Smithuijsen (30) onderzoekt en verkent ze in haar nieuwe boek Iedereen Verslaafd?

“Ik was toevallig dit weekend weer even aan het kijken op Funda...” zegt Doortje Smithuijsen. “Oh, hoezo? Ik dacht in je boek te hebben gelezen dat je daarmee gestopt was.” Ze glimlacht. “Nou, ja... Ik had weer even een plan.”

Ze leunt naar voren, praat wat harder: “En toen hóórde ik mezelf tegen mijn vriend zeggen: ‘Ik moet je zo nog even de huizen laten zien die ik heb gekocht op Funda.’ Gekócht! Dat is precies wat het is. Funda geeft je het gevoel dat je met een druk op de knop een huis kunt kopen. Eigenlijk heb je ’m al! Alleen nog even de maandlasten doorgeven.”

Smithuijsen ziet die dynamiek in veel digitale verslavingen. Het voelt alsof we controle teruggrijpen, terwijl we in situaties verkeren die helemaal niet controleerbaar zijn.

In haar nieuwe boek Iedereen Verslaafd? voert ze een rits aan nieuwe, digitale verslavingen op. Die zijn anders dan de ‘traditionele’ verslavingen aan bijvoorbeeld sigaretten, drugs en alcohol, maar hebben dezelfde onderliggende structuur: de verslaafden doen iets wat ze eigenlijk niet willen. Zo is Laura verslaafd aan TikTok, Gijs aan porno, Marieke aan haar stappenteller, Thomas aan YouTube, Ismail aan Grindr, Jeffrey aan gamen en Daniël aan Twitter.

Scrollen door Funda

Aan de hand van hun ervaringen, interviews met verslavingsexperts en een hoop literatuur onderzoekt Smithuijsen waar verslaafd gedrag vandaan komt. Wat zegt het bijvoorbeeld over ons als mens en over de maatschappij waarin we leven? Is iedereen die niet meer zonder zijn telefoon kan meteen verslaafd? En hoe erg zou dat zijn?

Terug naar Funda. Hoewel Smithuijsen het idee had dat ze niet verslavingsgevoelig was, ontwikkelde ze tijdens het schrijven van haar boek meerdere digitale verslavingen, waaronder die aan Funda. “Het interessante daaraan is dat er niets fundamenteel mis is in mijn leven,” zegt ze. “Ik heb geen trauma, ik ben een hartstikke gezegend en gelukkig mens. Maar de wooncrisis was voor mij – en veel anderen – wel heel beangstigend. Ik werd er he-le-maal gek van. Scrollen door Funda gaf mij op dat moment het gevoel dat ik die crisis zelf kon oplossen.”

Dat is de kern, denkt Smithuijsen. We leven in een samenleving die ons in een permanente staat van onzekerheid stelt, ons het gevoel geeft dat we niet goed genoeg zijn, meer moeten presteren, vooruit moeten komen, succesvoller dan de ander moeten worden. “Die permanente stress kunnen we elk moment van de dag oplossen met een vlucht in het digitale.”

Dat betekent volgens Smithuijsen dat er een nieuw tijdperk van verslavingen is aangebroken, namelijk die van de sociaal geaccepteerde, vaak onzichtbare digitale gedragsverslaving. De opvolger van de zichtbaar destructieve middelenverslavingen die in de twintigste eeuw nog de norm vormden.

Vluchtgedrag

De digitale verslaving is minder destructief. Althans, het destructieve ligt minder aan de oppervlakte. Ze verleent ons constant de illusie van vooruitgang – denk aan een game waarin we steeds verder komen of een nieuwsapp die telkens nieuwe informatie op ons afvuurt. Online zijn de mogelijkheden tot zelfverbetering eindeloos, van stappentellers en slaaptrackers tot eindeloos scrollen door Grindr of Twitter. “We raken verslaafd aan dingen die we als vooruitgang bestempelen,” zegt Smithuijsen. “Een huis kopen betekent progressie, bitcoins verdienen ook. Intussen is het reteverslavend: niets is verslavender dan je eigen vooruitgang.”

Het gevolg is volgens Smithuijsen dat we enerzijds precies doen wat de samenleving van ons vraagt, namelijk onszelf steeds maar weer vooruitduwen en ontwikkelen, maar anderzijds net zo afhankelijk en slaafs worden als iemand die verslaafd is aan alcohol of sigaretten.

Vrijwel elke psycholoog die Smithuijsen sprak, duidde de verslaving als vluchtgedrag: er is iets dat we niet kunnen controleren of waarmee we niet kunnen omgaan, en om die onzekerheid of angst weg te nemen, ‘vluchten’ we in een bepaalde verslaving. Het scherm, dat precies doet wat jij wilt, krijgt de voorkeur boven de weerbarstige en onvoorspelbare realiteit die we liever vermijden. Problemen die we in het echte leven niet kunnen oplossen, swipen we online weg.

Gangbangs

Smithuijsen vraagt zich af of we dat vluchtgedeelte niet te groot maken. Hangen we niet te veel gewicht aan de context waarin een verslaving ontstaat? De oplossing komt zo bij het individu te liggen: een verslaafd persoon moet zijn eigen context veranderen om zichzelf te genezen. Wat dan buiten schot blijft: de verslavende elementen die in al die digitale apps en games zitten verankerd.

Illustratief is het gesprek dat Smithuijsen met Gijs had, een volwassen man die elke dag vier tot vijf keer porno op de wc moest kijken. Terwijl hij naar gangbangs zocht, speelde zijn vrouw twintig meter verderop in de woonkamer met de kinderen. “Ik begon te vissen, vroeg of hij vroeger misschien nare ervaringen had gehad met seks. Maar hij zei meteen: ik weet waar je naartoe wil, je zoekt mijn trauma, maar dat heb ik niet. Hád ik maar een trauma, dan kon ik dit oplossen.”

Kattenfilmpjes

Het punt is, zegt Smithuijsen, dat we veel aandacht hebben voor persoonlijke omstandigheden, terwijl er om ons heen in de maatschappij zoveel dingen zijn om van te vluchten, zoveel dingen die we zouden willen verwerken, of waar we ons voor zouden willen verbergen. Ze schrijft: ‘Misschien willen we niet zozeer ergens in gezogen worden als we onze smartphone of laptop aanzetten; misschien willen we meer nog ergens uit worden gehaald. We zoeken naar ontsnappingsmogelijkheden uit een wereld die aanvoelt als koud, vervreemdend, oncontroleerbaar.’

Is dat erg? De meeste mensen zullen er weinig last van hebben, meent Smithuijsen. Ze vertonen verslaafd gedrag, maar het ontwricht hun leven niet. Op maatschappelijk niveau is ons collectieve verslaafde gedrag schadelijker, denkt Smithuijsen. “Het reikt ons een copingmechanisme aan. We verschuilen ons voor een samenleving die aan alle kanten inhumaan aan het worden is, met als gevolg dat we in plaats van actievoeren, kattenfilmpjes kijken wanneer we stress krijgen van zoiets als het klimaat.”

Doortje Smithuijsen. Iedereen Verslaafd?, De Bezige Bij, €22,99.