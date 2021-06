How do they do it?, Discovery.

Lips wil nog weleens wegdommelen voor de buis, maar dat gebeurt nooit als hij Discovery kijkt. Elke zin van de voice-over is als een driedubbele espresso – vast een beproefde methode, waardoor kijkers alles de volgende ochtend nog smakelijk kunnen navertellen bij de koffieautomaat, wat toch de achterliggende gedachte moet zijn van dit weetjeswalhalla.

Want wist u dat een beetje kerstboom tien jaar moet groeien? Dat Fisherman’s Friend per jaar voor 165 miljoen Britse pond aan keelpastilles verkoopt? Zomaar wat wetenswaardigheden die Lips aan de hand werden gedaan bij How do they do it?

Die worden erin geramd als dat rijtje Duitse voorzetsels dat vergezeld gaat van de derde naamval. “Door speenzoekende lasers melkt de melkrobot beter dan het beste melkmeisje!” (MIT) “Robotzuigers halen in 24 uur 2000 liter melk op!” (NACH) “Een melkrobot bouwen duurt 2,5 dag en bevat meer dan 100 meter kabel!” (BEI) “De geautomatiseerde voederbak lokt koeien naar binnen om gemolken te worden!” (SEIT) “De robot onthoudt de vorm van de uier van elke koe!” (VON) Deze mechanische melkmeisjes werken 24 uur per dag, 7 dagen in de week!” (ZU) “Er is plaats voor 3 dagen aan voer, wat betekent dat de boer de stal een heel weekend aan de robot kan overlaten!” (AUS).

De nogal aanwezige voice-over verwonderde Lips wel wat. Tim Senders van Streetlab was toch groots aangekondigd als nieuwe presentator in een ‘splinternieuw seizoen’ van How do they do it? Maar hij mocht alleen wat uitvinders interviewen. Daarna was het woord weer aan de voice-over en die hypermoderne boer die in 2015 al eens was opgezocht door Tims voorganger Joep van Deudekom.

Maar wat maakt het Discovery ook allemaal uit. Als we maar niet met onze mond vol tanden staan bij de koffieautomaat. Speenzoekende lasers!

