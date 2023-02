Door het spionnenleger van Yvonne Coldeweijer was Famke Louise kansloos in Hunted VIPS

Zangeres Famke Louise werd halverwege aflevering twee al in de kraag gevat. Beeld Avrotros

Lips kan er erg van genieten als BN’ers opgejaagd wild worden. Niet als ze in het nauw worden gedreven door juicekanalen of thuis worden opgezocht met fakkels, maar als het voor een spelletje is op NPO 3: mieters!

Dan hebben we het natuurlijk over Hunted VIPS. Vorige week begon een nieuw seizoen rond het levensechte politieteam dat met grijpgrage digitale opsporingsmiddelen jaagt op voortvluchtige tweetallen. Met dus dit keer weer ‘vips’, (semi-)bekende Nederlanders, die er een sport in zien om minstens een week uit de klauwen van de ‘hunters’ te blijven.

In zo’n spelletje leer je die BN’ers ook wat beter kennen. Tv-kok Sandra Ysbrandy en model Sylvana IJsselmuiden zijn uiterst voorzichtig, bijna paranoïde. De slimme soapies Dilan Yurdakul en Guido Spek dicht Lips nog de beste kansen toe. Of toch die gezellige Studio Sportpresentator Sjoerd van Ramshorst, die zijn collega en metgezel Jeroen Stomphorst aanspreekt als Stompie of ‘Stompmeister’.

Zangeres Famke Louise en haar partner Denzel werden halverwege aflevering twee al in de kraag gevat toen ze het plan hadden opgevat om meteen de eerste nacht thuis te gaan slapen. Niet zo slim, nee. Een en ander kwam aan het licht via een telefoontap bij de kapper en beste vriend van Denzel, waar hij om de dag zijn haar laat doen.

Een verzachtende omstandigheid was er wel. Ze waren nog maar net aan hun vlucht begonnen toen ze werden verraden door tipgevers van het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer. Haar ‘spionnenleger’ had Famke Louise opgemerkt in Apeldoorn en een bericht daarover werd binnen de kortste keren opgemerkt door de hunters.

Op Lips kwam het over als doping voor een jachtluipaard dat meedoet aan de Olympische honderdmeterfinale. Moderne opsporingsmiddelen én een spionnenleger, daar kan geen voortvluchtige tegenop.

