Door Duitse blunders overleefde niemand de gijzeling tijdens de Olympische Spelen in 1972

De documentaire 'Ankie, de olympische weduwe' onthult nieuwe feiten over het olympisch bloedbad van München in 1972. Beeld KRO-NCRV

Ankie Spitzer heeft met andere nabestaanden vijftig jaar gevochten voor erkenning, excuses en een schadevergoeding. Al is dat laatste niet het belangrijkste. Haar man, André Spitzer, was in 1972 tijdens de Olympische Spelen de schermcoach van Israël en werd vermoord bij de aanslag door Palestijnse terroristen. Net als tien van zijn landgenoten. De Duitse overheid ziet nu in dat in München tijdens de gijzeling enorme fouten zijn gemaakt.

Tijdens de première van de tweedelige documentaire Ankie, de olympische weduwe in het Olympisch Stadion bleek donderdagavond hoe moeilijk de afgelopen decennia voor Spitzer waren. Over de strijd om erkenning en excuses, die Duitse president Frank-Walter Steinmeier in het openbaar zal geven, gaat de serie niet, maar de documentaire geeft wel een beeld over de achtergronden.

Omdat de Duitse autoriteiten de archieven gesloten hielden, wist Spitzer niet hoe de laatste uren van haar man eruitzagen en wie uiteindelijk het dodelijke schot in zijn hart loste. Deze vragen beheersten haar leven, ze wilde antwoorden.

Amateurisme en blunders

Het onderzoeksteam van KRO-NCRV kreeg uiteindelijk wel toegang tot het archief. De dossiers legden nog maar eens bloot hoe door amateurisme en blunders van Duitse autoriteiten niemand levend uit handen van de terroristen werd gered.

Anneke van Zanen, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, en Thomas Bach, voormalig schermer en hoogste baas van het IOC, waren aanwezig in het Olympisch Stadion. De Duitser Bach zorgde vorig jaar, bijna vijftig jaar na het drama, bij de opening van de Spelen in Tokio, voor een minuut stilte voor de elf Israëliërs.

Zijn voorgangers kregen dat nooit voor elkaar uit angst voor een boycot van de Arabische landen. Toenmalig IOC-voorzitter Avery Brundage had een dag na de aanslag al gesproken: ‘The Games must go on!’ Dat de aanslag in Duitsland plaatsvond, het land waar de Israëliërs wilden bewijzen dat ze nog bestonden, maakte het drama nog gruwelijker.

Trots

De Palestijnse verantwoordelijken zijn tot op de dag van vandaag trots op hun moordpartij, ze hebben hun eigen volk verdedigd ten koste van de Israëlische vijand. Spitzer komt er door de hulp van onder anderen presentator Twan Huys achter wie de moordenaar van haar man is geweest. Mohammed Safady blijkt net als een andere gijzelnemer zelfs nog in leven te zijn. Beiden willen niet door Huys geïnterviewd worden, iets wat de makers van Terror at the Games: Munich ‘72, te zien bij de VPRO, wel lukte.

Voorafgaand aan de documentaire werd onder leiding van Van Zanen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Komende maandag vindt in München exact vijftig jaar na de aanslag een grote herdenking plaats.

Ankie, de olympische weduwe wordt zondag en maandag uitgezonden op NPO1 om 21.30 uur.