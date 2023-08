Door de ‘Viewers’ van Robin van ’t Haar kijk je op het Westerdoksplein dichtbij en ver weg tegelijkertijd

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken? Deze keer: Viewer 1 en 2 van Robin van ’t Haar.

Al te vaak lijken ze niet te worden gebruikt, de ‘diakijkers’ van beeldend kunstenaar Robin van ’t Haar voor het terras van café-restaurant Hoogendam op het Westerdoksplein. Soms staat er een fiets tegenaan geparkeerd.

Er staan er twee: zeeblauwe koektrommels op een dito paal, met twee kijkgaten, een hendel aan de rechterkant en een kleiner hendeltje aan de voorkant dat niks doet als je eraan draait. Eerder stonden er drie op het Kadijksplein. Een viewer bevatte beelden van vrouwen die over het plein rennen, een van mannen die naar de grond kijken en een van toeristen die achter elkaar fietsen. Dat was een beproefd procedé van Van ’t Haar; hij bracht uren door op een plek, observeerde en fotografeerde en bracht die beelden vervolgens terug naar die plek.

De viewers op het Kadijksplein waren in 2008 een tijdelijk project, maar twee van de drie doken in 2012 weer op op het Westerdoksplein. Wel met een andere ‘content’: hier gaat het niet alleen om ‘kijken en bekeken worden’, maar ook om ‘afstand’ en ‘ver’ en ‘nabij’. Je ziet de omgeving afwisselend door een verrekijker en een microscoop; de persoon die je ziet, is dichtbij en ver weg tegelijkertijd.

Frans balkon

Viewer 1 kijkt over het water van het Westerdok in de richting van het spoor en Squash City. Met iedere draai aan de hendel wordt verder ingezoomd op een gevel aan de Haarlemmer Houttuinen aan de andere kant van het spoor, waar op de bovenste verdieping een vrouw geleund tegen een Frans balkon staat te bellen. Na een klik of zes zie je alleen nog haar gezicht, haar oog, haar pupil. Tot slot is het beeld zwart.

Viewer 2 is gecompliceerder en verwarrender. Die kijkt richting het IJ, maar de eerste foto is een totaalshot van het Westerdok, genomen vanaf de andere kant van het IJ – de Rechtbank van architect Jan de Greef aan het IJdok staat nog in de steigers. In tien stappen wordt steeds verder ingezoomd, net zo lang tot de viewer waarachter jij staat in beeld komt. Erachter staat iemand aan de hendel te draaien – maar jij bent dat niet.

De vrouw die onherkenbaar in beeld komt, is Claudia van Dijk, de echtgenote Van ’t Haar. (De bellende vrouw in de andere serie is een gemeenschappelijke vriendin.) Van ’t Haar, die naast zijn werk als beeldend kunstenaar ook docent was op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, overleed in 2019 ten gevolge van een hersentumor – hij werd 44 jaar. Het zou hem recht doen als zijn schrandere diakijkers middels een informatietegel beter herkenbaar worden gemaakt als kunstwerk én van enige duiding en context worden voorzien.