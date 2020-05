Door de vele sprintjes in Misdaadcollege raakt de kijker uitgeput de draad kwijt

Misdaadcollege, NPO 1.

De tweede aflevering van dit seizoen van Misdaadcollege ging gisteren over internationale zakkenrollersbendes van jonge kinderen die in Amsterdam werkzaam zijn. “Een moderne Oliver Twist in Amsterdam,” noemde presentator Rick Nieman het. Paroolcollega Paul Vugts berichtte er eerder uitgebreid over, dus Lips ging er eens goed voor zitten.

Datzelfde kon niet gezegd worden van Rick Nieman, want in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht rende hij trap op, trap af om alle deskundigen te spreken. Vanwege corona zaten die verspreid over het pand en met zoveel politiefunctionarissen onder de deskundigen wilde Nieman zich natuurlijk wel aan de RIVM-regels houden. Dat je niet binnen mag sporten was hem kennelijk niet verteld. Lips raakte zelf buiten adem van de sprintjes die Nieman door het cellencomplex trok om het netwerk van de jonge zakkenrollertjes in kaart te brengen.

Van de officier van justitie rende hij via een rechercheur van het zakkenrollersteam Amsterdam naar een illusionist die op een pop met belletjes demonstreerde hoe een zakkenroller te werk gaat: “De afleiding is het belangrijkst.”

Het spoor van de jonge zakkenrollers leidde naar Bosnië en Herzegovina, waar op een geheime locatie in Sarajevo de officier van justitie een minuut werd geïnterviewd. Daarna kondigde razende Rick een filmpje aan van een inval in een huis in Barcelona, alleen was de inval zelf niet opgenomen.

Even later mocht Paroolcollega Vugts ook nog via beeldbellen een duit in het zakje doen, maar toen was Lips al uitgeput de draad kwijt. Toch eens aan Vugts vragen hoe het nu echt zit, want van dit dynamische Misdaadcollege werd Lips niet echt wijzer. Eén troost: zakkenrollen is in de 1,5 metersamenleving een stuk lastiger geworden.

