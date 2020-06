Door de ons-kent-ons-cultuur lijkt Almelo steeds meer op Absurdistan

Opstandelingen, NPO 2.

Voor de eerste aflevering van seizoen 2 van Opstandelingen toog Sophie Hilbrand naar Almelo, want daar is altijd wat te doen, zoals Herman Finkers al zei. Daar trof ze Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo, met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

De Olde maakte zich er boos over dat de ene onder­nemer wel een vergunning voor een uitbouw kreeg en de andere niet. ‘Vriendjespolitiek’, was zijn overtuiging.

Hij kwam op voor de gewone Almeloër, zoals allround monteur Ray Joustra, die een aangepaste woning voor zijn vrouw met MS niet kreeg toegewezen. “De gewone man wordt afgeserveerd door de gemeente, het is elite,” aldus Joustra. “Daar moet je tegen in opstand komen.”

Tot dan toe leken het problemen die in elke gemeente spelen, maar de aflevering heette niet voor niets De bende van Almelo. Er was dan ook meer aan de hand. Een onderzoek van KPMG en de universiteit van Tilburg wees zo’n tien jaar terug al uit dat er in Almelo inderdaad sprake was van vriendjespolitiek. Dat werd in Opstandelingen schoorvoetend bevestigd door oud-raadslid Huub Isendoorn: “Er is hier inderdaad een ons-kent-onscultuur.”

Sophie Hilbrands wenkbrauwen bleven permanent in standje verbaasd staan, want Almelo ging steeds meer op Absurdistan lijken. Een antiquair kon al vijftien jaar zijn voordeur niet gebruiken omdat een buurman een steeg had afgesloten. Een gezin moest buiten koken sinds de vergunning voor hun cateringbedrijf was afgewezen. ­Niemand van de gemeente wilde commentaar leveren en toen Hilbrand na een raadsvergadering de burgemeester alsnog bij zijn ambtsketting voor de camera wist te ­slepen, bleek de arrogantie van de macht uit wollig en ontwijkend taalgebruik.

Herman Finkers had gelijk, maar Lips is blij dat hij niet in Almelo woont.

