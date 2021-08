Door de hoeven bij een echte gado gado in Indonesië

Twee jaar geleden verscheen Pinda*, een eenmalige ‘glossy met een Indisch tintje’. De knipoog naar damesglossy Linda. was zonneklaar. Van het blad dat op een luchtige manier schreef over Indische zaken werden moeiteloos 45.000 exemplaren verkocht.

Doorgaan dus maar? Hoofdredacteur Ricci Scheldwacht, die voor de eenmalige Pinda* overheidsgeld had weten los te krijgen, vond het om diverse redenen geen goed idee. Waarna anderen Pindah* bedachten, een soortgelijk tijdschrift voor en door Nederlanders met een Indische achtergrond en ieder ander die ook in de Indische cultuur is geïnteresseerd.

Molukse oma’s

Van Pindah* is nu Pindah* Culinair verschenen, een special over Indisch eten. Goed idee, want als er een cultuur is waarin eten belangrijk wordt geacht, dan is het wel de Indische. Nederlands-Indië leeft in Nederland vooral voort in de keuken, ook bij hen die totaal geen wortels in de voormalige kolonie hebben.

Bij de Nederlandse marine wordt op woensdag nog altijd de zogeheten blauwe hap geserveerd, oftewel rijsttafel. Ook altijd gedacht dat blauwe hap kwam van ‘blauwen’, de meestal niet vriendelijk bedoelde term waarmee vroeger zowel Indo’s als Indonesiërs werden aangeduid? Pindah* Culinair biedt nog vier theorieën over de oorsprong.

Nogal ongeloofwaardig lijkt het verhaal dat vroeger borden en schorten van de koks in het zelfde water werden gewassen, waardoor de borden blauw werden.

Erg authentiek zal de blauwe hap bij de marine heden ten dage niet zijn. Voor echt Indisch eten moet je in Nederland vooral bij mensen thuis zijn. In Pindah* komen Indische, Chinese en Molukse oma’s aan het woord die ooit ver weg van Nederland leerden koken van hun moeder of van ‘kokkie’ en die nu hier de kunst doorgeven aan de volgende generaties.

Niet altijd lopen jongeren met Indische roots warm voor het zelf bereiden van de nogal tijdrovende gerechten. Sterrenkok Pascal Jalhay keek aanvankelijk zelfs neer op de Indische keuken, liever kookte hij Frans. In Pindah* vertelt hij hoe hij tot inkeer kwam tijdens een reis die hij met zijn ouders door Indonesië maakte. Bij zijn eerste echte gado gado ging hij naar eigen zeggen ‘door zijn hoeven’.

Gemakzuchtig

Het is lekker lezen en kijken in de rijk geïllustreerde Pindah* Culinair. Wat gemakzuchtig zijn sommige artikelen wel. Een overzicht van honderd, door de lezers aangedragen Nederlandse toko’s is niet meer dan een lijst van namen van winkels en hun url en e-mailadres. Wat de toko’s goed maakt of waarin ze zijn gespecialiseerd (er is nogal een verschil tussen winkels met vooral Indonesische of Chinese producten) wordt niet vermeld.