Donkere wolk boven concert Arcade Fire in Ziggo Dome

De Canadese indieband Arcade Fire met leadzanger Win Butler en multi-intrumentalist en tevens echtgenote Régine Chassagne tijdens een optreden in Ziggo Dome. Beeld PAUL BERGEN/ANP

De vloer staat mudvol, maar de bovenste ring van de tribune is volledig afgeschermd. Dat gebeurt vaker in Ziggo Dome, maar wat opvalt is dat op de wel geopende onderste tribune best wat lege plekken zijn. Op Ticketswap werden bovendien voor aanvang van het concert kaartjes voor een prikkie aangeboden.

Een gevolg van alle recente commotie rond Arcade Fire? Het lijkt er sterk op. Eerder dit jaar beschuldigden vier vrouwen zanger Win Butler van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat wat er tussen hem en de vrouwen gebeurde met wederzijdse instemming was. Zijn echtgenote Régine Chassagne, prominent bandlid van Arcade Fire, staat achter hem.

Arcade Fire’s huidige tournee, die volgt op het verschijnen van het goed ontvangen album We, verloopt met horten en stoten. Voorprogramma Feist trok zich vanwege de beschuldigingen terug en overal lijkt de kwestie als een donkere wolk boven de concerten te hangen. Ook in Ziggo Dome gaat de sfeer er flink onder gebukt.

Arcade Fire maakt grootse en meeslepende rock, die normaliter op het podium gepaard gaat met veel gekte en vrolijkheid. Butler loopt in Ziggo Dome al binnen een paar nummers de zaal in, zoals hij dat altijd al graag deed, maar nu komt het eerder geforceerd dan spontaan over. In zijn spaarzame praatjes tegen het publiek beperkt hij zich tot algemeenheden.

Maar puur muzikaal valt er weinig af te dingen op het concert. Het achtkoppige Arcade Fire heeft een ruime staat van dienst en is professioneel genoeg om ook onder zware omstandigheden goed te klinken.

En goed klinkt de groep in Amsterdam vooral in de nummers waarin de rockmuziek de kant van de dance opgaat, zoals in Reflektor, waarin de groep overkomt als een Canadese tegenhanger van het Amerikaanse LCD Soundsystem. Maar door het gebruik van viool en accordeon zit de rock van Arcade Fire ook vol verwijzingen naar de volksmuziek.

Het nummer The Suburbs draagt Butler op aan David Bowie. Diens invloed op de muziek van Arcade Fire is goed te horen in de in de toegift gespeelde, van het album We afkomstige ballad End of The Empire. Een prachtig weemoedig lied is het, maar die titel klinkt onder de huidige omstandigheden wel heel symbolisch.

Hoe het verder gaat met Arcade Fire moet de toekomst leren, maar het lijkt sterk dat het voor de groep ooit weer zo wordt als voor de beschuldigingen.

Gehoord: Ziggo Dome, dinsdag