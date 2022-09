Don’t Worry Darling, met Harry Styles, maakt visueel indruk, maar de plot rammelt

Harry Styles en Florence Pugh in Don't Worry Darling. Beeld Courtesy of Warner Bros. Pictures

Het Victory Project draait om de ‘ontwikkeling van progressieve materialen’, zo is herhaaldelijk te horen in Don’t Worry Darling. Maar het leven is bepaald niet progressief in de kleine gemeenschap die om het mysterieuze initiatief heen gebouwd is.

Elke ochtend stappen de mannen in de zonovergoten suburbs van het stadje Victory in hun pastelkleurige klassieke bolides. Zij gaan aan hun raadselachtige werk en hun vrouwen zwaaien hen uit, doen het huishouden, gaan naar dansles en hangen samen rond het zwembad. Een luizenleventje – als ze maar zorgen dat ’s avonds het eten klaarstaat.

Het is bepaald geen spoiler om te zeggen dat niet alles is wat het lijkt in Victory. Dat signaleert regisseur Olivia Wilde namelijk zelf ook van meet af aan in Don’t Worry Darling. De gesloten gemeenschap lijkt qua ideologie en uiterlijk zo uit de jaren vijftig te zijn gelopen, maar de mentaliteit van hoofdpersonen Alice (Florence Pugh) en Jack (Harry Styles) is maar al te modern.

Als Alice vragen begint te stellen over het leven in Victory, blijkt al snel dat dat niet op prijs wordt gesteld. Al is het maar omdat het Frank (Chris Pine), de baas van het Victory Project die als een soort sekteleider over de gemeenschap waakt, tegen zijn strakgecoiffeerde haren in strijkt.

Wervelwind van geruchten

De bioscooprelease van Don’t Worry Darling werd voorafgegaan door een tamelijk desastreuze perstour en een wervelwind van geruchten. Eerst over het ontslag van Shia LaBeouf, wiens rol werd overgenomen door popster Styles, en die zelf volhoudt uit eigen beweging te zijn opgestapt. Vervolgens over de relatie tussen Styles en regisseur Wilde die op de set ontstond.

Bij de première op het filmfestival van Venetië kwam daar nog een storm in een glas spritz overheen. Hoofdrolspeelster Pugh sloeg de persconferentie over wegens andere verplichtingen en liet ook op sociale media promotie van de film grotendeels achterwege, wat geruchten over een breuk tussen haar en Wilde voedde. En dan was er nog het breed uitgemeten incident waarbij Styles bij aankomst in de filmzaal zijn collega Chris Pine lijkt te bespugen. Niets van waar, houden beide sterren vol, maar viral video’s hebben weinig van doen met de realiteit.

De ironie wil dat de film, ergens in de verte, ook over dit soort processen gaat. Over hoe we ons online, en in toenemende mate ook in de echte wereld, terugtrekken in onze bubbels, waar alleen nog maar mag bestaan wat past in ons beeld van hoe de wereld zou moeten werken.

IJzersterke sfeer

Een andere ironie is dat als al die online ‘analisten’ met evenveel aandacht naar de film zouden kijken als naar elk detail in de lichaamstaal van de hoofdrolspelers op de rode loper, Don’t Worry Darling zou bezwijken onder het gewicht. Visueel zit de film indrukwekkend in elkaar, en dankzij de ijzersterke centrale rol van Pugh blijft de film tot het eind meeslepend. Maar de plot rammelt aan alle kanten en vliegt in de slotakte gierend uit de bocht.

Still uit Don't Worry Darling. Beeld Courtesy of Warner Bros. Pictures

Net als in haar debuut, het veel kleinschaligere coming-of-age-drama Booksmart (2019), bewijst voormalige actrice Wilde dat ze als regisseur uitstekend de weg weet te vinden met haar cast en dat ze in staat is een ijzersterke sfeer neer te zetten. Die wordt extra gevoed met speldenprikjes in de subtekst waarmee het verhaal af lijkt te stevenen op een interessant commentaar op de beperkte ruimte voor vrouwen.

Maar met de onthulling over hoe de vork echt in de steel zit, trekt ze daar de angel uit door alles plat te slaan en uit te leggen. En zonder de twist weg te geven – laten we ermee volstaan dat Wilde niet voor niets sciencefictionfilms als Inception, The Matrix en The Truman Show aanhaalde als inspiratiebronnen – kunnen we zeggen: het werkt niet.

Bij een goede onthulling vallen allerlei elementen uit eerdere momenten in de film plotseling op hun plek. Je verlaat de zaal met het verlangen om de film direct nog eens te zien, om nog beter te begrijpen hoe de puzzel in elkaar steekt. Bij Don’t Worry Darling gebeurt het tegenovergestelde: de onthulling maakt dingen die logisch leken, in één klap onverklaarbaar.

