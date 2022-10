Don McLean zingt zijn superhit American Pie in Carré: ‘Gelukkig heb ik maar een paar grote hits gehad’

Don McLean: 'Het idee dat zo’n man zit te spitten in mijn oude werk, ik snap er niets van eigenlijk.' Beeld David Abbott

Ja hoor, ze bestaan, mensen die genoten van de coronapandemie en bijbehorende lockdowns. Singer-songwriter Don McLean (77) is er een van. “Ik vond het heerlijk. Al vijftig jaar was ik aan het toeren en ineens had ik twee jaar vrij. Ik heb dingen gedaan waar ik nooit eerder aan toe was gekomen. Ik heb zelfs leren koken!”

Onderwijl een hand chips wegkauwend somt hij trots op welke gerechten hij als thuiskok inmiddels beheerst: “Gemengde salade, spaghetti met gehaktballen, tonijnschotel... Voornamelijk Italiaans-Amerikaanse gerechten. Mijn achtergrond is half Italiaans.”

Voor de andere helft is Don McLean van Schotse komaf. Dat betekent dat je zijn naam hoort uit te spreken als – effe in fonetisch Nederlands – ‘McLeen’. “Maar dat doet dus bijna iedereen verkeerd. Het is de vloek van mijn naam: je kunt het wel elke keer gaan verbeteren, maar ik laat het meestal maar zo.”

Buddy Holly

Hij is niet per se aardig, maar ook niet per se onaardig. Een grappige brombeer, die het opvallend vaak over geld heeft. Als we het hebben over de royalty’s die hij al sinds 1971 ontvangt over zijn megahit American Pie, komt ook ter sprake dat het manuscript van de song wel 1,2 miljoen dollar opbracht bij een veiling.

“Zestien pagina’s gekrabbel. In één minuut waren ze verkocht. Ik wist dat die tekst veel waard was, maar je moet het precieze moment kiezen om zoiets aan te bieden. Ik heb een hele doos vol zulk papierwerk. Ik schenk dat denk ik aan een college of een universiteit, zo’n schenking kan je veel belastingvoordeel opleveren.”

Hij had meer hits, maar American Pie is zijn claim to fame. Een voor de hand liggend succes was het niet: het nummer duurt bijna 8,5 minuut en heeft een verre van toegankelijke tekst. Boeken vol zijn er geschreven over de betekenis van de song, die onder meer werd geïnspireerd door de dood van rock-’n-rollzanger Buddy Holly.

Diens sterfdag – 3 februari 1959 – wordt in American Pie omschreven als ‘the day the music died’. In vragen over de totstandkoming van het nummer heeft McLean geen zin (“Zoek het zelf maar op, alles staat op internet”), maar praten over Buddy Holly doet hij graag.

McLean: “Zijn debuutalbum met The Crickets was de allereerste elpee die ik kocht. Drie dollar kostte hij, een enorm bedrag voor een tiener in die tijd. Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Het is nog altijd mijn lievelingsalbum. Ik hield in de jaren vijftig ook van de Everly Brothers en Elvis – nooit zal ik het moment vergeten dat ik op een transistorradio voor het eerst Heartbreak Hotel hoorde, magisch – maar geen zanger raakte me zo als Buddy.”

Vervelen

Met liefde kijkt hij terug op de jaren vijftig. “Ouders snapten niets van waar wij jongeren mee bezig waren. Onze muziek, onze kleding, ze deden het af als kids stuff. Maar het was een geweldige tijd om op te groeien. Mensen werkten hard, deden hun best er iets van te maken. Je had nog niets van de hedendaagse woede. Mensen voelden zich ook niet doorlopend gekwetst.”

American Pie is sinds 1971 een vast onderdeel van elk concert van Don McLean. Hij heeft er geen probleem mee het telkens weer te zingen. “Ik heb drie, in sommige landen vier echt grote hits gehad. En ja, die zing ik elke avond weer, maar verder kan ik in een concert doen wat ik wil. Stel dat ik tien hits had gehad, dan kom je live nergens anders aan toe. Dan zou ik me echt gaan vervelen.”

De hedendaagse muziek volgt hij niet. “Als iets echt goed is bereikt het me wel. Maar zo veel goeds is er tegenwoordig niet. Met rap en zo heb ik niets.”

Keurige vent

Andersom is hiphopgrootheid Drake wel een liefhebber van de muziek van McLean. In 2011 baseerde de rapper zijn track Doing it Wrong op twee oude, relatief onbekende songs van McLean.

“Verbazend, niet? Het idee dat zo’n man zit te spitten in mijn oude werk, ik snap er niets van eigenlijk, maar hij is er respectvol mee omgesprongen en het leverde me geld op. Ik ken niet veel van zijn werk, maar Drake lijkt me een keurige vent. Hij heeft niet van die nasty teksten als veel van zijn collega’s.”

Heeft hij Drake ooit ontmoet? “Nee, nee, niks voor mij. Madonna, die een heel succesvolle versie van American Pie opnam, heb ik ook nooit ontmoet. Ik ben nooit zo goed in zulke dingen. Na afloop van een concert willen mensen ook altijd handen schudden en zo, terwijl ik het liefst meteen naar mijn hotelkamer ga. Ze denken dat ik onbeleefd ben, maar ik ben vooral onhandig.”

Don McLean – 50th Anniversary American Pie Tour, maandag 10 oktober, 20.00 uur in Carré