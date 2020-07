Don Leo Blokhuis, verlos ons van De Hit Kwis

→ De Hit Kwis. Beeld AVROTROS

In de zomermaanden is het opruiming op tv en de NPO had een muzikale komkommer in de aanbieding: De Hit Kwis. Presentatoren Kees Tol en Romy Monteiro – in een Kiss-T-shirt – stuiteren vol enthousiasme door het schreeuwerige adhd-decor van deze muziekquiz. De kandidaten – drie duo’s van uiteenlopende leeftijd – doen er nog een flinke schep bovenop door met gekke dansjes en ingestudeerde pasjes hun plek in te nemen. Alles ademt een hysterie alsof presentatoren, kandidaten én publiek voor de opnames aan de pillen hebben gezeten.

In die opgeklopt lollige sfeer deden kandidaten Sophia en Bart gisteren een gooi naar de titel Aanstellerigste Kwiskoppel van het Jaar. Het Rotterdamse stel kwam op in galop: Sophia op de rug van Bart, die met zijn pornosnor en peroxydeblonde kapsel op het geblondeerde neefje van Freddy Mercury leek. Maar ach, elke quiz krijgt de kandidaten die hij verdient. Naast Sophia en Bart staken het doorzonwoningstel Karin en Gert maar bleekjes af en zelfs hardrockvader en -dochter Eric en Lisa zagen er ineens gewoontjes uit.

De vragen van De Hit Kwis zijn lachwekkend simpel – wat zijn de artiest en de titel van dit fragment – maar de regels worden elke ronde ingewikkelder. Zo krijgen de kandidaten in de tweede ronde 45 seconden om verschillende nummers te raden. Als ze het goed hebben, gaat de beurt naar de tegenstander; als ze het niet weten, mogen ze op een pauzeknop drukken maar houden ze wel de beurt. Lips begreep er net zo weinig van als de kandidaten zelf, zo leek het.

Lips verlangde na afloop naar het eind van het jaar, naar de muziekquiz van Top2000 à Gogo. Waar is Leo Blokhuis als je hem nodig hebt?

