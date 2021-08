Don Everly (84) van The Everly Brothers overleden

Don Everly (rechts) met zijn broer Phil. Beeld AP

Zijn familie deelde een bericht via Instagram: ‘Met grote droefenis melden we het overlijden van Isaac Donald Everly. Hij laat zijn vrouw, moeder, vier kinderen en zes kleinkinderen achter.’

De Everly Brothers debuteerden in 1957 voordat zij een contract tekenden bij Warner Bros. Ze maakten in totaal 21 albums. Hun grootste hits waren Bye Bye Love, All I Have to Do is Dream en Problems. Zijn broer Phil overleed al in 2014. In de lange geschiedenis van de Amerikaanse muziek scoorde geen enkel duo meer top-100 hits dan The Everly Brothers.

Country

Isaac Donald ‘Don’ Everly werd op 1 februari 1937 geboren in Muhlenberg County in de staat Kentucky. Als kind van twee countrymuzikanten kwam hij al vroeg in aanraking met muziek. Vanaf het midden van de jaren 40 trad hij samen met zijn ouders Ike en Margaret en broertje Phil op in een radioshow.

De broers, die de smaak te pakken hadden gekregen, trokken naar Nashville, hoofdstad van de countrymuziek, om het te gaan maken. Bij Warner Bros. waren ze met hits als Lucille en Crying in the Rain twee jaar lang extreem succesvol. Hoewel de broers op muzikaal gebied steeds verder groeiden, werd het commerciële succes minder. Het album ‘Roots’ uit 1968 wordt tegenwoordig gezien als een klassieker, die van grote invloed is geweest op de countryrock.

De relatie tussen de broers bleek echter niet bestand tegen het uitblijven van nieuw succes. In 1973 gingen ze uit elkaar. Don bracht enkele jaren in Nashville door, waar hij met zijn band Dead Cowboys enkele kleine succesjes had.

Tien jaar later kwamen de broers toch weer bijeen in Engeland, waar Phil al enkele tijd bekendheid genoot als solomuzikant. De twee werkten er samen met Paul McCartney. Terug in de VS verzorgden ze de achtergrondzang op Paul Simon’s uiterst succesvolle album Graceland. Hoewel het laatste album van de broers in 1989 verscheen, traden ze nog lang op, soms samen met Don’s zoon Edan.