Don Everly (1937-2021) en zijn broer waren de uitvinders van de harmonieuze rock-’n-roll

Phil en zijn broer Don Everly (rechts) bij een optreden in 1970. Beeld EPA

Broers samen in de popmuziek, dat gaat vaak niet goed. Zie Ray en Dave Davies van The Kinks. Zie Noel en Liam Gallagher van Oasis. En zie vooral ook Don en Phil Everly van de Everly Brothers. Toen het Amerikaanse zangduo, succesvol in vooral de jaren vijftig, in 1973 uit elkaar knalde, slaagden de broers er in de volgende tien jaar geen woord meer met elkaar te wisselen.

Maar hoe vaak ze ook met elkaar botsten, de samenzang tussen Don en Phil Everly - hun handelsmerk - was altijd harmonieus. Heel romantische en onschuldige liedjes waren het waarmee ze in de late jaren vijftig en vroege jaren zestig hit na hit scoorden, thuis in Amerika, maar ook in de rest van de wereld. De Everly Brothers maakten in muzikaal opstandige tijden het soort rock-’n-roll waarin ook ouderen wel wat hoorden, de twee waren echt pioniers van het genre.

In 1986 hoorden Don en Phil Everly bij de eerste artiesten die werden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. De organisatie stelde hun belang voor de popmuziek op één lijn met dat van Elvis Presley, Buddy Holly, Little Richard, Chuck Berry en Jerry Lee Lewis.

Depressieve periodes

Phil Everly stierf al in 2014. Nu is ook de twee jaar eerder geboren Don Everly overleden. Hij werd 84 jaar oud. Hun muzikale talent kwam vroeg aan het licht en werd gestimuleerd door hun eveneens muzikale vader. De countrymuziek waarmee ze opgroeiden, zou altijd in hun muziek doorklinken. Het was ook countryhoofdstad Nashville van waaruit de broers hun eerste platencontract tekenden.

In 1957 hadden ze hun eerste hit met Bye Bye Love, een nummer dat net als veel van hun volgende successen (waaronder All I Have to do is Dream en Wake Up Little Suzie) werd geschreven door het echtpaar Felice and Boudleaux Bryant. Maar Don Everly was zelf ook een goede songschrijver. Van de twee broers had hij niet alleen de donkerste stem, maar ook het donkerste karakter. Hij had depressieve periodes en nadat hij in de vroege jaren zestig in Londen had geprobeerd een einde aan zijn leven te maken, onderging hij een elektroshockbehandeling.

Later in de jaren zestig ging Don Everly om met toenmalige sterren als Jimi Hendrix en Bob Dylan, maar was het gedaan met het grote succes van de Everly Brothers. Wel verscheen in 1968 van het duo het door critici geprezen album Roots, dat wordt beschouwd als een voorloper van de countryrock van de jaren zeventig.

Na een afwezigheid van tien jaar gaven de Everly Brothers in 1983 een comebackconcert in Londen. Op het daarop volgende album EB84 was een van de songs, On the Wings of a Nightingale, geschreven door Paul McCartney, die daarmee eer betoonde aan zijn oude helden. De Everly Brothers waren van grote invloed geweest op de muziek van de vroege Beatles.

Over zijn samenwerking met John Lennon zei McCartney eens: “Ik was Phil en hij was Don.”