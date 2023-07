Domestieke talisman voor iedereen die voorbijrijdt

Home is where the heart is: de potkachel Sinds 2011 Kunstenaar Eveline van Duyl Waar Jan van Galenstraat

Er komt een moment, over niet al te veel tijd, dat kinderen hun ouders zullen vragen wat dat ding is, dat in de middenberm staat van de Jan van Galenstraat. Vergelijkbaar met de draaischijftelefoon, floppy disk of pick-up is de potkachel dan definitief iets van het verleden, hooguit een symbool van de oude economie die werd aangedreven door fossiele brandstof.

Home is were the heart is: de potkachel. Sommigen zien er een symbool voor de gezellige smeltkroes Amsterdam in. Beeld Mariet Dingemans

Kunstenaar Eveline van Duyl had een andere lading voor ogen toen ze Home is where the heart is: de potkachel maakte. De traditionele warmtebron staat bij haar voor de ultieme huiselijkheid. Terwijl buiten een gure wind waait, verzamelen de gezinsleden zich handenwrijvend rondom de kachel op pootjes. Kopje thee erbij of iets sterkers, en elkaar vertellen hoe de dag geweest is.

Scheidslijn tussen stadsdelen

De meeste mensen die Van Duyls kunstwerk voorbijrijden, komen van de A10 en zijn onderweg naar huis. Dat kan in het centrum zijn, maar waarschijnlijker in Bos en Lommer of De Baarsjes. De potkachel staat precies op de scheidslijn tussen die stadsdelen, waar Amsterdammers uit alle hoeken van de wereld wonen. Tel daar nog eens bij op dat in de aangrenzende Robert Scottbuurt de straten zijn vernoemd naar ontdekkingsreizigers en je hebt een uiterst geglobaliseerd idee van ‘thuis’. Van Duyl benadrukte dat nog eens door de continenten van de wereld in felle kleuren aan te brengen op de buik van haar domestieke talisman.

Het was overigens een bewoner van die Robert Scottbuurt, Paul Gomes, die aan de wieg stond van dit kunstwerk. Hij zette een commissie op die geld bij elkaar sprokkelde en buurtgenoot Van Duyl vroeg een ontwerp te maken. Maar de middelen waren bij lange na niet toereikend. Pas toen er geld uit het Vogelaarwijkenpotje bij kwam, kreeg het project groen licht – zes jaar na Gomes’ oorspronkelijke aanzet. Smid Martin Mulder werd aan het werk gezet en verrijkte Van Duyls werk met een asla en rookpijp.

Aanklacht

Home is where the heart is: de potkachel roept verschillende reacties op, van ‘hartverwarmend’ tot ‘kitsch’. Rond Sinterklaas worden er soms schoenen bij de kachel gezet, maar niet iedereen begrijpt de boodschap van huiselijkheid. Sommigen zien er geen symbool voor de gezellige smeltkroes van Amsterdam in, maar een aanklacht tegen de opwarming van de aarde. Of de automobilist die er in 2018 tegenaan knalde een tegenstander van het kunstwerk was, is onbekend. Wel dat zijn wagen total loss kon worden afgevoerd terwijl het beeld stoïcijns overeind bleef. Alleen de digitale vlammen die achter het ruitje flakkerden, waren gedoofd. Na weer een rondje lobbyen van Gomes kon dat hersteld worden en straalt de potkachel als vanouds warmte uit.