Dokter Thep verrichtte in zijn morsige Thaise operatiekamer aan de lopende band sekseoperaties

De Belgische fotografe en documentairemaakster Lieve Blancquaert reisde onder het motto Let’s Talk About Sex de wereld rond om mensen in zeven landen het hemd van het lijf te vragen. De tweede aflevering, die vrijdag bij de VPRO te zien was, speelde zich af in Thailand, het land waar ladyboys – mannen die zich vrouw voelen – zonder probleem over straat kunnen. “Is Thailand het genderparadijs op aarde of is dat maar schone schijn?” wilde Blancquaert weten.

Ze ging onder meer langs in Chinatown, waar de Chinese dokter Thep een kliniek runt waar een sekseoperatie slechts 2200 euro kost – de laagste prijs van Bangkok. Dokter Thep verrichtte in zijn morsige operatiekamer aan de lopende band sekseoperaties, maar alleen van man naar vrouw. “Dan hoef je alleen maar te snijden en een gat te maken,” legde hij nogal plastisch uit. “In de toekomst kan ik misschien de penis van een overledene transplanteren.”

Blancquaert mocht ook nog een operatie meemaken waarbij de testikels van een man werden verwijderd. “Hij krijgt zijn teelballen mee, want vaak doen ze daar nog een rituele ceremonie mee,” verduidelijkte de spraakzame kwakzalver monter.

Fijnzinniger was het gesprek met een Thaise monnik die uitlegde dat volgens het boeddhisme transgender personen en lhbtq+’s een slecht karma hebben omdat ze zich in een vorig leven seksueel zouden hebben misdragen. Die zienswijze betreurde hij persoonlijk en de veelgeroemde Thaise tolerantie vergeleek hij met een ijsberg: je ziet maar een deel, het gevaar zit onder de oppervlakte.

Een mooi beeld – maar bij Lips bleef helaas vooral het beeld hangen van die twee teelballen op de operatietafel van dokter Thep, de kiloknaller van Chinatown.

