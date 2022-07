Documentairemakers over hun ethische grenzen: ‘De heftigste verhalen liggen in de kluis’

Een nieuwe documentaire van RTL zorgde voor tumult in de gevangenis van Nieuwegein. Hoe ga je als documentairemaker om met onvrede, gevoelige onderwerpen en morele kwesties? ‘Het blijft een kompas waarvan je hoopt dat het de goede kant uitslaat.’

Ewout Genemans, documentairemaker bij RTL, liep afgelopen weken mee met een speciaal team van justitie dat arrestanten vervoert en cellen in gevangenissen doorzoekt. Na celinspecties in de bajes in Nieuwegein beklaagde een tiental gedetineerden zich bij hun advocaat. De mannen werden tegen hun wil gefilmd en twijfelden of er écht aanleiding was om hun cel binnen te vallen. Er werd geen verboden waar gevonden. Ook zouden de gevangenen niet hebben geweten dat er een cameraploeg in huis was.

Volgens Genemans is de celinspectie beslist niet op touw gezet voor de opnames. “Justitie en de gevangenis bepalen waar en wanneer zo’n zoeking wordt gedaan. Wij sluiten alleen maar aan. In dit geval hoorden we pas ’s ochtends wat er stond te gebeuren.” Het nieuwe seizoen van Ewout, een 6-delige docureeks over misdaad, dood en drugs, komt dit najaar op de buis. Hoewel er nog een klachtenprocedure tegen justitie loopt over de beelden van de celinspectie, benadrukt Genemans dat zijn crew zich heeft gehouden aan ‘enorm strenge afspraken’ met de gevangenis. De maker moet de gevangenen onherkenbaar en onherleidbaar in beeld brengen. Niet alleen voor hun privacy, maar ook uit zorg voor de slachtoffers van hun daden.

Normaal gesproken worden gevangenen vooraf geïnformeerd over opnames, maar niet bij uitzonderingen zoals een inspectie. Genemans: “Als je plots een camera ziet, begrijp ik dat je even schrikt. Maar als je ’s ochtends zegt: ‘Hé jongens, we komen om drie uur je cel inspecteren’, weet iedereen hoeveel toiletten voor die tijd worden doorgespoeld.”

In vier eerdere docu’s waarin Genemans het werk van de politie volgde, stuitte hij vaker op onvrede. Vooral bij arrestaties, waar de verdachte eveneens onherkenbaar in beeld werd gebracht.

Slechtnieuwsgesprek

Bij bovenstaande situaties zijn de beeldafspraken vooraf kraakhelder, zegt de tv-maker, maar veel vaker wordt achteraf nog gesleuteld en geknipt in een montage, na overleg met een interviewkandidaat of betrokkenen. Hij noemt als voorbeeld een uitzending van Bureau Hofstad van afgelopen najaar waarin hij een jonge agent volgde die een slechtnieuwsgesprek moest voeren met een vrouw wier moeder was verongelukt door een val van een balkon. De audio van het gesprek werd opgenomen en uitgezonden, waarbij de stem van de vrouw werd vervormd. “We hebben dit pas uitgezonden nadat we iedere minuut met de familie hadden beluisterd en besproken. Sommige details die te heftig waren, hebben we weggelaten. Bij zwaardere onderwerpen groeit ook je verantwoordelijkheid als maker.”

Bij documentaires waarbij iets of iemand langdurig wordt gevolgd, is het belangrijk om vooraf al zorgvuldige afspraken te maken, zegt media-ethicus Huub Evers. Hij refereert aan de bekende misser van RTL en Eyeworks, die in 2012 een realityserie opnamen in het VUmc – zonder alle patiënten vooraf te informeren. Na ophef werden de opnames gestopt en betaalden Eyeworks en het ziekenhuis een fikse boete.

“In omroepland is het inmiddels heel gebruikelijk om vooraf een zogenoemde quitclaim op te stellen. Dat voorkomt dat iemand na afloop zegt: dat mag toch niet uitgezonden worden.” En overleg vooraf óók of de betrokkene nog kanttekeningen mag maken bij de ruwe versie, zegt Evers.

Ook als je als maker undercover te werk gaat, mag je niet alles in beeld brengen, benadrukt hij. “Als het zover komt, moet je bij de rechter kunnen verantwoorden dat er een zodanig zwaar maatschappelijk belang aanwezig was dat je deze werkwijze wel moest hanteren.”

Een goede documentaire valt of staat volgens hem vaak met de vertrouwensband tussen maker en hoofdpersonage(s). “Als maker moet je er soms ook voor kiezen sommige intieme details weg te laten. Vraag jezelf steeds af: is de pijn die je oprakelt of de mogelijke schade die je aanricht niet te groot? Hoe functioneel of waardevol is het voor je verhaal?” adviseert Evers.

Geen handboek

Daar is geen handboek voor, zegt documentairemaker Jessica Villerius. “Zodra mijn onderbuikgevoel zegt: ‘dit is op het randje’, zend ik het niet uit.” Afgelopen jaar won ze een Televizier-Ring voor De Kinderen van Ruinerwold, een vijfdelige docuserie over het Drentse gezin dat in isolement leefde bij een godsdienstwaanzinnige vader. Hoewel de kinderen spraken over traumatische gebeurtenissen als geweld en misbruik, liet Villerius ook veel details weg.

“De heftigste verhalen liggen meestal in de kluis. Dat geldt niet alleen voor de vertelling van deze kinderen, maar ook voor de tbs’ers en moordenaars die ik film. Ik heb verhalen gehoord die heel fascinerend of shockerend zijn, maar wat kost het de nabestaanden? Meestal maak ik de afweging: zijn het details die nabestaanden al wisten, maar nu van de dader zelf horen? Dan kan het vaak.”

Maar waarom zou ze überhaupt een podium bieden aan geweldplegers of zedendelinquenten? Die vraag heeft Villerius vaker gehad. Ze denkt dat de kijker kan leren van de persoonlijke portretten die ze maakt. Hoe kwam iemand tot zijn gruwelijke daad? Waar ging het mis? Die vragen probeert ze te beantwoorden. “Als ik een portret maak, doe ik niet per se aan waarheidsvinding. Het is hun beleving, hun verhaal.”

Hoewel ze nabestaanden ver van tevoren informeert en de gelegenheid geeft om een voorvertoning te zien, leidt haar werkwijze soms tot onbegrip. “Het blijft pijnlijk om de moordenaar van je kind of vader te zien. Dat slijt niet. Maar ik kan het einde helaas niet veranderen. Ik kan alleen mijn werk zo zorgvuldig mogelijk doen. Maar dat blijft een kompas waarvan je hoopt dat het de goede kant uitslaat. Ik ben elke dag bang om fouten te maken.”

Olifantenjacht

Dat sommige documentaires heftige reacties oproepen, heeft ook collega Ewout Genemans ondervonden – zij het over een totaal andere thematiek. Voor zijn programma Extreem volgde hij in 2014 een Nederlandse jager die in Afrika een olifant doodde. “In die tijd doken er op internet allerlei foto’s op van mensen met doodgeschoten wild aan hun voeten. In mijn onderzoek naar dit onderwerp kwam ik erachter dat er zelfs reizen vanuit Nederland werden aangeboden om op olifanten te jagen. Ik wilde de motivatie van de jager in beeld brengen.” Tegenstanders probeerden met een petitie de uitzending te voorkomen. Die kwam alsnog op de buis. Genemans heeft daar geen spijt van. Een documentaire mag volgens hem schuren of verbazen. “Ik ben niet van het belerende vingertje. Ik laat graag werelden zien die onbekend, eng of spannend zijn. Laat de kijker zelf maar een mening vormen.”