Documentairemaker Patricio Guzmán hoofdgast op Idfa

Guzmán (1941) is een van de meest invloedrijke documentairemakers. Zijn vroege werk uit de jaren zestig en zeventig, waaronder zijn debuut La tortura y otras formas de diálogo (1968) en zijn beroemde trilogie La batalla de Chile (1974-1979), werd een wereldwijd referentiekader bij het duiden van de militaire staatsgreep van generaal Augusto Pinochet.

Niet alleen vertellen deze films het verhaal van een periode uit de Chileense geschiedenis; ze stonden aan de wieg van een wereldwijde revolutionaire filmbeweging, die bekend werd onder de naam ‘committed cinema’.

In 1973 ontvluchtte Guzmán zijn geboorteland. Er volgde een jarenlange reis, waarin hij afwisselend in Europa en Latijns-Amerika werkte. Hij maakte gewaagde, controversiële films met vriend en collega Chris Marker.

Ook tijdens zijn ballingschap bleef Guzmán de schrijnende situatie in Chili ten gevolge van de dictatuur onderzoeken en aankaarten; tot ver na de val van Pinochet had Guzmán verhalen te vertellen, vragen te stellen, en beelden te tonen over deze duistere periode uit de Chileense geschiedenis. Voorbeelden hiervan zijn de documentaires Chile, la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001) en Salvador Allende (2004).

In de afgelopen tien jaar maakte hij een gelauwerde trilogie – bestaande uit Nostalgia de la luz (2010), El botón de nácar (2015) en La Cordillera de los sueños (2019) – die op metaforische wijze het leed onder het regime van Pinochet in verband brengt met natuurverschijnselen. Het verhaal van de historie van dit ene land wordt in beeld gebracht als een universele, existentiële pijn die even fundamenteel is als onze relatie met de sterren, water, woestijnen en bergen.

Guzmán zal tijdens Idfa (20 november tot en met 1 december) in Amsterdam zijn. Hij zal onder meer aanschuiven voor nagesprekken en discussies en presenteert een top 10 met zijn favorieten uit de filmgeschiedenis.