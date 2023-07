Documentairemaker Leonard Retel Helmrich (1959-2023) hield de camera altijd in beweging

Leonard Retel Helmrich, documentairemaker. Beeld Roy Tee/ANP

Een man loopt over een spoorbrug. Blote voeten op roestige ijzeren balken, honderden meters boven de grond. De brug is precies zo breed als het enkele spoor, als er een trein komt is het gedaan. Maar de man loopt er op zijn dooie gemak. Een camera volgt hem, zweeft dan omhoog en toont de man van bovenaf, duizelingwekkend.

Het beeld uit de bekroonde documentaire Stand van de maan (2004) is een van de vele overdonderende shots uit het oeuvre van documentairemaker Leonard Retel Helmrich, die afgelopen zaterdag op 63-jarige leeftijd overleed.

De in 1959 in Tilburg geboren Retel Helmrich studeerde in 1988 in Amsterdam af aan de Filmacademie, in de richtingen regie, scenario en montage van speelfilms. Na zijn afstuderen maakte hij in zijn geboortestad de speelfilm Het phoenix mysterie (1990). Maar pas toen hij zich op documentaires stortte, leek hij echt zijn vorm te vinden.

In de vroege jaren negentig ging Retel Helmrich naar Indonesië, het geboorteland van zijn ouders. Hij zou er meerdere films maken, vaak in nauwe samenwerking met zijn zus Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, met wie hij productiebedrijf Scarabeefilms oprichtte.

Lange onafgebroken shots

Retel Helmrichs grootste Indonesische werk is zonder twijfel zijn magnum opus. Voor de trilogie Stand van de zon (2001), Stand van de maan (2004) en Stand van de sterren (2010) volgde hij ruim twaalf jaar drie generaties van de christelijke familie Samsjudin in de sloppenwijken van Jakarta – een oudere moeder, haar volwassen zoon en zijn tienerdochter. Stand van de maan en Stand van de sterren wonnen beiden de hoofdprijs op documentairefestival Idfa en ook internationaal viel de trilogie in de prijzen. De films worden deze week opnieuw uitgezonden door omroep Human.

Ook Retel Helmrichs laatst voltooide film The Long Season ging in 2017 in première op Idfa. In de laatste fase van het maken van die film, gedraaid in een kamp voor Syrische vluchtelingen in Libanon, kreeg Retel Helmrich een acute hartstilstand. Sindsdien kampte hij met ernstige gezondheidsproblemen.

Het betekende een abrupt einde van een carrière die tot dat moment altijd in beweging was, zoals bij Retel Helmrich ook de camera zelden stilstond. Hij werd er in 2018 voor geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De door hem ontwikkelde Single Shot Cinema-techniek stond daarbij centraal. Retel Helmrich draaide in lange, onafgebroken shots waarbij de camera constant in beweging was, telkens op zoek naar een nieuw blikpunt. Het leidde tot documentaires met een soms speelfilmachtige stijl, die desondanks diep in de realiteit doordrongen. Of zoals Retel Helmrich het in een interview in 2014 zei: “Het echte leven is bigger than life. Dus waarom zou je fictie maken?”