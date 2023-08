Documentairemaker Bart Eysink Smeets wilde laten zien dat hij níét uniek is, dus ging hij op zoek naar een dubbelganger

Een schaap is een schaap, maar bij mensen gaat dat niet op; elk exemplaar is uniek, zo wordt ons wijsgemaakt in reclames en zelfhulpboeken. In Bart en de zoektocht naar de dubbelganger wil kunstenaar Bart Eysink Smeets laten zien dat hij niét uniek is – en dus niemand dat is – door zijn dubbelganger te vinden.

Filmmaker en kunstenaar Bart Eysink Smeets (34) maakte furore met zijn documentaire Bart en de steen die terug naar huis ging, waarin hij een Drentse zwerfkei verhuist naar het Finse Åland – waar hij 200.000 jaar geleden ook lag, voordat gletsjers hem tijdens de voorlaatste ijstijd naar het zuiden voerden. Recenter maakte hij een vijftig minuten durende absurdistische audiotour langs heggen in Leeuwarden, VHDG Heggenwandeling, en won hij de Symbio Kunstprijs met zijn project De keuken en het tij: een moderne keuken die overeind moet zien te blijven in het wisselende tij van de Waddenzee.

Niet uniek

In Bart en de zoektocht naar de dubbelganger gaat Eysink Smeets op zoek naar zichzelf. ‘Ons streven om uniek te zijn is het fundament van de gehaaste, individualistische samenleving waarin we vastzitten. De wens om uniek te zijn, zet ons aan tot consumeren, vervuilen en stressen. Het zou weleens onze ondergang kunnen betekenen. Gelukkig voor de mensheid ben ik geboren,’ luidt zijn ietwat gekunstelde onderbouwing.

Eysink Smeets wil laten zien dat hij níét uniek is, en daarmee niemand, door tussen alle 8 miljard mensen op aarde zijn dubbelganger te vinden. Hij verspreidt posters en stickers (‘Ken je iemand die op mij lijkt?’), plaatst advertenties op Instagram en weet redacties van kranten en talkshows te interesseren voor zijn quasifilosofische zoektocht.

Met succes: hij komt in contact met tal van dubbelgangers – van een ober in Leeuwarden en een footballfan in Pittsburgh tot de Drentse singer-songwriter Jason Staal en zanger Joseph Mount van de Britse indierockband Metronomy. Als de kunstenaar zich na een optreden van Metronomyin TivoliVredeburg verkleedt als Mount en zich laat filmen, krijgt hij al snel high fives en complimenten: ‘Great concert!’

Iets met uniciteit

Maar telkens als Eysink Smeets iemand vindt die behoorlijk op hem lijkt, werpt hij zelf weer een andere hindernis op. “Lijkt hij écht op mij, of wil ik het alleen maar heel erg graag?”

De existentiële crisis lijkt overigens niet alleen maar gespeeld; zijn vriendin is zwanger, Eysink Smeets wordt vader. Zijn vriendin is min of meer tegelijk uitgerekend met de prijsuitreiking van het Noordelijk Film Festival, waar Bart en de steen die terug naar huis ging is genomineerd als beste documentaire. In een van de leukste scènes stuurt Eysink Smeets dan maar een van zijn dubbelgangers naar de prijsuitreiking.

Na afloop vraagt een van de andere prijswinnaars naar zijn plannen. “Het idee is om iets met uniciteit te doen,” luidt het antwoord.

“Dat je uniek bent? Maar er zijn zo veel mensen op de wereld,” riposteert zij.

“Ja. Juist. Dat. En is degene met wie je spreekt dan wel degene die hij werkelijk is,” luidt het gevatte antwoord van de nep-Bart. De echte had het vast niet beter gedaan.

2Doc: Bart en de zoektocht naar de dubbelganger. Maandag 28 augustus, 20.25 uur, NPO 2.

Over de auteur: Jan Pieter Ekker is chef van de kunstredactie van Het Parool. Hij schrijft met name over beeldende kunst, film en fotografie en kunstbeleid en -subsidies.