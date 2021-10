Documentaire toont – met iets te veel clichés – hoe groot Amsterdams probleem van bruggen en kades is

Verzakte kade aan de Recht Boomsloot in het centrum van Amsterdam. Beeld Jakob Van Vliet

Over de erbarmelijke staat van de Amsterdamse kades en bruggen is al veel gezegd en geschreven. Het verhaal is dan ook nagenoeg bekend: decennialang was het onderhoud het ondergeschoven kindje in de gemeentebegroting – voormalig wethouder Sharon Dijksma zei begin 2019, na het instorten van een kademuur, dat het onderwerp ‘niet sexy’ was – tot de situatie dusdanig onhoudbaar was dat ingrijpen onvermijdelijk bleek.

In de documentaire Amsterdam is nog niet jarig van KRO-NCRV wordt het probleem pijnlijk in beeld gebracht. We zien diepe scheuren in kademuren, stukken die het ieder moment kunnen begeven en eeuwenoude bruggen die aan onmiddellijke renovatie toe zijn. Het is eigenlijk een wonder dat er niet vaker hele stukken kade de gracht in zijn gezakt, zoals in augustus 2020 gebeurde aan de Grimburgwal.

Tenenkrommend

Makers Simone de Vries en Dieuwke Wynia zetten in hun film helder uiteen wat de gevaren zijn en hoe groot het probleem eigenlijk is. Experts komen met zorgelijke bevindingen, gemeenteambtenaren tonen dikke rapporten en bewoners worden niet vrolijk van de risico’s die zij kennelijk lopen, maar nog minder van het vooruitzicht van jarenlange werkzaamheden. Jan Dijstelbloem, programmadirecteur bruggen en kademuren van de gemeente Amsterdam, komt met de waarschuwing dat het herstel geen ‘project is dat op een gegeven moment af is’, maar dat ‘de stad zal moeten wennen aan dat dit voor altijd is’. Typisch Amsterdams zijn de eigenwijze bewoners die menen het allemaal beter te weten en die nu al dreigen met bezwaarschriften als er voor hun deur werkzaamheden verricht moeten worden.

Amsterdam is nog niet jarig is een verwijzing naar het jaar 2025, als de stad haar 750ste verjaardag viert. Die aanleiding voelt wat gezocht, net als de voice-over vanuit het perspectief van Amsterdam (‘Ga ik in een rafelige feestjurk mijn jubileum tegemoet?’) nogal larmoyant is. En een documentaire over Amsterdam starten met Aan de Amsterdamse grachten is een tenenkrommend cliché. Maar de urgentie van het probleem wordt in 50 minuten wel pijnlijk duidelijk gemaakt. Met nog een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is het daarmee een belangrijk document.

Amsterdam is nog niet jarig, donderdag 28 oktober om 22.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.