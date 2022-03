Documentaire Patta for Life toont de wereld achter de Amsterdamse sneakerhype

Patta is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend streetwear merk.

Pattabaas Edson Sabajo zegt het lachend, maar met een bloedserieuze blik in zijn ogen. “Wij zijn de beste. It is what it is, wij zijn de shit.” Is het Amsterdamse branie, kapsones, arrogantie? Of is het wat in hiphoptermen ‘bravado’ wordt genoemd, een uitvergroot geloof in eigen kunnen dat iedere succesvolle ondernemer tot op zekere hoogte moet bezitten?

Verscheept uit New York

De film Patta for Life, te zien op Videoland, vertelt het verhaal van een winkel die uitgroeide tot een streatwearlabel, een soundsystem, een runningteam, en vooral een lifestyle. Die Engelse termen, inherent aan de straatcultuur waar Patta uit voortkomt, moet je als kijker maar voor lief nemen. Interessanter is het beeld van twee ondernemers die – schijnbaar op gevoel, maar vooral door hard werken en een heldere visie – een merk uit de grond stampen dat tot ver buiten Nederland bekendheid geniet.

Sabajo en Guillaume ‘Gee’ Schmidt, vrienden die elkaar vonden in hun gezamenlijke liefde voor hiphop en sneakers, openden zo’n twintig jaar geleden een klein winkeltje op de Nieuwezijds Voorburgwal. Ze verkochten er exclusieve modellen sportschoenen, die ze in New York kochten en per boot naar Amsterdam verscheepten. De karige omvang van hun eerste onderkomen stond in schril contrast met de ambitie van de twee. “We wilden de beste sneakerstore zijn in de wereld, en dat als mensen aan Amsterdam denken, ze aan sneakers, aan lifestyle, aan cultuur en aan ons denken,” zegt Sabajo, als ze voor het pand staan. De film toont dat de weg die zij aflegden lang was, en bezaaid met hindernissen. “The struggle is real,” zegt Schmidt meermaals.

Sneakerfreaks

Inmiddels is Amsterdam gewend dat eens in de zoveel tijd, als er een exclusieve schoen te koop is, zich een honderden meterslange rij voor de Pattawinkel aan de Zeedijk vormt. De eerste keer dat dit gebeurde was midden jaren negentig, Patta bestond toen 2,5 jaar en had samen met het merk Asics een schoen ontworpen. Er waren 250 exemplaren te koop, voor de opening van de winkel stonden ruim 300 mensen, afkomstig uit heel Europa.

Patta breidde het assortiment uit met shirts, truien, jassen, tassen en anno 2022 staat Patta in de straatcultuur synoniem voor een proeve van coolheid. “Die jongeren willen iets volgen, die willen erbij horen, het moet een hype worden,” legt Edson op de Nederlandse ambassade in Tokyo uit, waar Patta een pop-up store opent. Hun ‘handelsmissie’ door Azië brengt ze ook naar Seoul en in Bangkok, winkels zijn er al in Londen en Milaan.

Hiphopkoeterwaals

Hoe losjes hun werkwijze soms ook mag ogen, daarachter gaat een harde zakenmentaliteit schuil. “Als je geen klootzak bent kom je nergens. Lieve jongens eindigen als laatste,” zegt Tim Sabajo, Edsons broer, nadat hij onderhandelingen heeft gevoerd met het Italiaanse merk Diadora. Als de stoffen of de stiksels van truien niet naar wens zijn, worden ze subiet geweigerd.

Op de vraag waarom al die mensen nou urenlang in de stromende regen willen wachten voor een schoen met het merkje Patta erop, komt geen bevredigend antwoord. In een poging tot een verklaring te komen klinkt het in onnavolgbaar hiphopkoeterwaals: “Iets neerzetten en een verhaal vertellen. En dat verhaal is wat wij zijn en dat is wat iedereen is en dat is straat.” Maar wellicht schuilt in die ongrijpbaarheid ook juist het succes van Patta. Op het moment dat je coolheid kunt uitleggen, is het niet cool meer.

Patta for Life is vanaf 4 maart te zien op Videoland