Documentaire over verdwenen Da Vinci is vooral een onderzoek naar menselijke hebzucht

Nadat 'Salvator Mundi' aan een Saudische prins werd verkocht is het schilderij niet meer teruggezien.

Het centrale kunstwerk in de intrigerende documentaire The Lost Leonardo is een schilderij dat voor duizend dollar werd gekocht door twee Amerikaanse kunsthandelaren bij een louche veilinghuis in New Orleans, maar uiteindelijk voor 450 miljoen dollar werd doorverkocht aan een Saudische prins.

Dit is de Salvator Mundi, een portret van Jezus waarvan de twee Amerikaanse kunsthandelaren en een restaurateur beweren dat het een schilderij is van de hand van Leonardo da Vinci.

Het duizelingwekkende verhaal begint met een onderzoek naar de echtheid van de Salvator Mundi. De filmmaker doet zijn best om geen uitgesproken standpunt in deze kwestie in te nemen, al zijn de aanwijzingen dat het schilderij niet door Da Vinci is geschilderd het meest overtuigend.

450 miljoen dollar

Maar uiteindelijk is de kwestie over de echtheid van de Salvator Mundi niet de centrale vraagstelling van The Lost Leonardo. Want, en dat is het punt dat de film op overtuigende wijze weet te maken, of de Salvator Mundi daadwerkelijk door Da Vinci is geschilderd maakt niet eens meer uit. Zodra het publiekelijk is verkocht voor een bedrag – in dit geval een recordbrekende 450 miljoen dollar – is het schilderij die prijs ook waard.

De gedetailleerde uiteenzetting over wat er gebeurde met de Salvator Mundi is vooral een onderzoek naar menselijke hebzucht. Op fascinerende wijze geeft The Lost Leonardo inzicht in de kunstwereld van vandaag, waar kunstwerken niet meer worden gekocht om tentoongesteld te worden in musea of desnoods opgehangen te worden in privévertrekken van de allerrijksten, maar opgeborgen in warenhuizen dienen als onderpand voor leningen.

Zo werd de last Leonardo, wellicht het laatste kunstwerk van Da Vinci, de lost Leonardo. Want na de verkoop aan de Saudische prins is het schilderij niet meer teruggezien.