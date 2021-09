Documentaire over Nieuw Vredelust: ‘In de Arena juichen ze, hier broedt een ransuil’

Beeld De Groene Oase

Het afgelopen jaar lieten volkstuinders, doorgaans toch niet het meest luidruchtige menstype, stevig van zich horen. Ze kwamen succesvol in opstand tegen de huurverhoging die de Amsterdam wilde doorvoeren en wisten de plannen om van hun complexen openbare parken te maken te dwarsbomen. Maar park Nieuw Vredelust, ingeklemd tussen de A2 en de Arena, vreest nog steeds voor zijn voortbestaan. In De Groene Oase tonen de tuinders wat er verloren dreigt te gaan als de tuinen moeten wijken voor de bouwplannen van de gemeente Ouder-Amstel, die in de Duivendrechtse polder nieuwbouwwijk de Nieuwe Kern wil vestigen.

Met een voice-over van Adriaan van Dis en prachtige beelden van ijsvogels op een rietstengel en rododendrons in bloei is De Groene Oase een ode aan de natuur in de stad, en aan de liefde van de tuinders voor hun eigen paradijsje. Argumenten om Nieuw Vredelust te behouden zijn er te over: het complex is goed voor de biodiversiteit, zorgt voor sociale cohesie en compenseert de uitstoot van omringende snelwegen. “Dit is toch uniek,” zegt een veldbioloog, terwijl hij vanaf het complex naar de Johan Cruijff Arena wijst. “Daar staan ze te juichen, hier is een ransuil aan het broeden.”

De film, die dit weekeinde om het uur wordt herhaald op AT5 en NH Media en deel uitmaakt van de campagne Red Nieuw Vredelust, is niet wars van effectbejag. Beelden van spelende kindjes die boterbloemen plukken worden ondersteund door lieflijke pianomuziek, als het gaat over bouwplannen (‘er zijn kapers op de kust!’) dan klinkt de muziek dreigend en onheilspellend. Bovendien blijft onduidelijk wat die bouwplannen nou precies behelzen en waarom uitgerekend hier een woonwijk moet komen. Een wethouder die dit zou toelichten had de zaak voor de kijker inzichtelijker gemaakt. Zo overtuigt De Groene Oase vooral als pamflet, en minder als journalistieke productie.

