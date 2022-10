Documentaire over Nederlandse Lucky Luke: een liefdevol portret van een man die vlucht in zijn alter ego

Held Op Papier. Beeld BNNVARA

Lips keek naar Held op papier en hoorde direct z’n innerlijke Paul Jambers-stem spreken: “Doordeweeks werkt Rutger als receptionist in een verzorgingstehuis, in het weekend transformeert hij in de onverschrokken stripheld Lucky Luke...” Maar waar de korte documentaire over de cowboyimitator genoeg ingrediënten had voor leedvermaak, bleek filmmaker Max Ploeg een ontroerend en liefdevol portret te hebben gemaakt van een man die vlucht in zijn alter ego.

“De echte wereld is al echt genoeg, dan zijn superhelden natuurlijk een fijne ontsnapping aan de realiteit,” zegt Rutger in de schitterende openingsscène, waarin hij in zijn Lucky Luke-outfit door de stad loopt. Rutger lijkt, ook in het dagelijks leven, als twee druppels water op de poor lonesome cowboy, maar als hij zijn pistool uit z’n holster haalt neemt ook zijn zelfvertrouwen toe. En terwijl zijn collega’s meewarig lachen als hij uitlegt dat hij de ‘officiële Nederlandse Lucky Luke’ is, willen mensen in winkelcentra met hem op de foto zodra hij witte hoed heeft opgezet.

Rutger, wiens moeder hem opzichtig aan een vrouw probeert te koppelen, vraagt zich af of de aandacht die hij krijgt enkel komt door zijn outfit, of dat mensen ook in hem geïnteresseerd zijn. “Ik speel natuurlijk wel iemand die ik niet ben,” peinst ook Rutger. Hij besluit zijn grote droom na te streven: een eigen strip maken. Daarin speelt hijzelf de hoofdrol en staat zijn leven centraal. Hij omschrijft zijn stripboek als een ‘ode aan de dagelijkse sleur’.

Held op papier is dan weer een ode aan het menselijk vermogen om te vluchten in een fictieve wereld en het comfort van het leven achter een vermomming, en aan de moed die er voor nodig is om de realiteit weer te omarmen. “Kwetsbaarheid maakt je meer mens,” zegt Rutger, wiens stripboek inmiddels is uitgegeven. De naam: Rutger.

