Docu Talkin’ Blues: de muzikale erfenis van Harry Muskee (1941-2011)

Harry Muskee. In documentaire Talkin’ Blues gaat Jan Douwe Kroeske op zoek naar zijn muzikale erfenis. Beeld Rudy Leukfeldt

De meeste documentairemakers zijn in hun films onzichtbaar, je hebt er ook die zichzelf als personage op­voeren. Jan Douwe Kroeske, bekend van het muziekprogramma 2 Meter Sessies, behoort tot die laatste categorie. In Talkin’ Blues, waarin hij op zoek gaat naar de nalatenschap van Harry Muskee, is hij veel in beeld.

We zien Kroeske niet alleen autorijden en wandelen, ook als hij bijvoorbeeld Muskees collega Barry Hay of weduwe Douwina interviewt, zijn er tussendoor voortdurend shotjes waarin we hem begripvol zien kijken en knikken. Dat mag. Louis Theroux doet het ook zo, zeg maar.

Maar gek wordt het als Kroeske te zien is in scènes die niets met het onderwerp van de documentaire te maken hebben. In een winkel op Curaçao, het eiland waar Muskee aan het eind van zijn leven veel tijd doorbracht, raakt Kroeske in gesprek met een lokale bewoner. Het is een ge­sprek van niets dat ook geen enkele functie heeft in het verhaal. Geen idee waarom het toch in de docu zit.

Talkin’ Blues roept wel meer vragen op. De documentaire werd mede mogelijk gemaakt door het Holland International Blues Festival in Grolloo, wordt aan het begin gemeld. Niks mis mee, de provincie Drenthe be­taalde ook mee, maar is het niet een beetje raar dat in Talkin’ Blues liefst drie mannen uit de organisatie van het festival aan het woord komen?

Lekker dwars

Om Johan Derksen, de grote initiator van Holland International Blues, kun je in een docu over Muskee niet heen. Hij was goed bevriend met de zanger en was zelfs enige tijd diens manager. Niet toevallig woont Derksen tegenwoordig in Grolloo, het Drentse gehucht van waaruit Muskee in de jaren zestig als zanger van Cuby and the Blizzards Nederland ver­overde.

Minder relevant is in Talkin’ Blues de aanwezigheid van Jan Lagendijk en Gregory Elias, zakenmannen en multimiljonairs (Quote 500-materiaal) die het nodige geld in Holland International Blues pompten. Lagendijk is een oprechte bewonderaar van Muskee, die zelfs ontroerd raakt als hij over hem praat. Maar hij, en vooral Elias, krijgen in Talkin’ Blues wel erg veel ruimte om hun eigen festival aan te prijzen.

Laat het maar aan Derksen over om ook in deze setting lekker dwars uit de hoek te komen. Gefilmd bij een kei die voor Cubyfans bijna heilig is omdat Muskee daar de bluesklassieker Window of My Eyes zou hebben geschreven, bromt hij dat het nummer heel ergens anders tot stand kwam (in een kroeg in Zaandam). Bij het graf van Muskee in Rolde, nog een bedevaartplaats, laat hij niet na te vertellen dat de zanger hem vaak op het hart drukte juist in Grolloo te willen worden begraven.

Mooiste anekdote

Muziek door artiesten van nu is er ook in de documentaire. De jongens van DeWolff, Nederlands enige bluesband zonder grijze haren, zijn een logische keuze om een song van Muskee te coveren. Zangeressen Merel Polat en Anne-Fay liggen minder voor de hand. Anne-Fay geeft toe nooit van Harry Muskee te hebben gehoord. Evengoed zingt ze een gloedvolle uitvoering van Somebody Will Know Someday.

De mooiste anekdote komt natuurlijk van Derksen. In zijn tijd als manager wist hij eens een optreden voor Muskee te regelen op een festival met acts uit de jaren zestig en zeventig. Hij dacht dat Muskee wel blij zou zijn met de 10.000 gulden die het zou opleveren. Maar toen die zag dat ook glamrockgroep The Sweet was gecontracteerd, zei hij subiet nee. Hij wilde niet spelen op een festival waar ook ‘clowns’ stonden.

