Docu over prins Bernhard: Duistere kanten komen ruim aan bod

Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004). Beeld Videoland/SimpelZodiak

De Britten hadden tijdens de oorlog zo hun bedenkingen bij hem, die Duitse prins die met de Nederlandse koningin Wilhelmina was meegekomen naar Londen. Dus zetten ze Ian Fleming op hem, de latere schrijver en bedenker van James Bond, in de oorlog werkend voor de inlichtingendienst van het Britse leger.

Geheim agent 007

Fleming en Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004) konden het goed met elkaar vinden, allebei bon vivants. Zijn dry martini dronk de prins ‘shaken, not stirred’, viel Fleming op. Hij liet het zijn geheim agent 007 precies zo doen. Bond droeg aanvankelijk ook een anjer in een knoopsgat, opnieuw net als Bernhard.

Dat Fleming zijn romanfiguur modelleerde naar Bernhard gaat te ver, zeggen stripmakers Erik Varekamp en Mick Peet in de documentaireserie, maar sommige overeenkomsten zijn opmerkelijk. De twee zijn deskundig, want ze maakten Agent Orange, een stripreeks met volop aandacht voor Bernhards duistere kanten.

Die komen ook ruim aan bod in de serie die regisseur Joost van Ginkel voor Videoland maakte over de prins. We wisten al dat Bernard een geldwolf en schuinsmarcheerder was, maar het blijft verbazen dat hij indertijd met bijna alles makkelijk weg kwam. Zelfs het Lockheedschandaal bracht niet echt verandering in zijn playboyleven.

Veel pratende hoofden

We zien behalve historische beelden (waaronder heerlijke privéfilmpjes) vooral veel pratende hoofden in Prins Bernhard. Wat denkt u, komt Maarten van Rossem daarbij ook aan het woord? Natúúrlijk doet de nationale brompot mee. Zijn oordeel over de prins: ‘Een klassiek lichtgewicht, maar met aanzienlijke charmes.”

Van Rossem is gefilmd in de gelagkamer van hotel De Wereld in Wageningen, waar – zo leerden we dat vroeger bij geschiedenisles – in 1945 de capitulatie werd getekend, in het bijzijn van Bernhard, die een belangrijke rol in de onderhandelingen speelde.

Graag legt Van Rossem uit dat het een sprookje is, verspreid door vooral Bernhard zelf. Toen de Canadezen in hotel De Wereld beseften dat ze een Duitse onderknuppel tegenover zich hadden, werd de bespreking al na een minuut of 5 afgekapt. De capitulatie werd de volgende dag pas getekend, elders in Wageningen, Benno was daar niet bij.

Peperduur jacht

Ook andere pratende hoofden werden gefilmd op historische locaties, waaronder de zitkamer van de prins op paleis Het Loo en aan boord van de Piet Hein, het peperdure jacht dat Juliana en Bernhard in 1937, ten tijde van de crisis nog dus, cadeau kregen van het Nederlandse volk.

Die locaties voegen iets toe aan het verhaal. Minder geslaagd is dat in de verder beslist interessante documentaire soms toneelstukjes worden opgevoerd. Als in de eerste aflevering als mogelijke huwelijkskandidaat voor Juul een Zweedse prins ter sprake komt, zien we een figurant in operette-uniform te paard langs een meertje draven. Het ziet er bespottelijk uit.