Docu over het roemruchte bordeel Yab Yum: ‘Doodsangst was de reden dat niemand wilde praten’

Anna Maria van ’t Hek (32) maakte een documentaire over het exclusieve, roemruchte bordeel Yab Yum aan het Singel, waar in de jaren tachtig zakenlui, politici, voetballers en criminelen te vinden waren.

U debuteerde in 2000 met Machine van de nacht, over het nachtleven in Amsterdam, maakte in 2019 een documentaire over kickbokser Badr Hari en u komt nu met een documentaire over Yab Yum. Wat trekt u zo in de zelfkant?

“Ik hou van onderwerpen die een beetje schuren, waarin de duistere kanten van de mens naar voren komen. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt, maar het fascineert me. Ik hou zelf erg van de nacht, ik hou erg van feestjes, uitgaan en het nachtleven, en ik werk ook altijd ’s nachts.”

Toen Yab Yum in 2008 de deuren moest sluiten, was u 18 jaar. De hoogtijdagen heeft u nauwelijks

bewust meegemaakt. Wat wist u van Yab Yum?

“Yab Yum was een mythische plek, net als bijvoorbeeld de RoXY, waar vrienden van mijn ouders het vaak over hadden. Mijn vader heeft een tijd tegenover het bordeel gewoond, die vertelde weleens verhalen over Yab Yum. Op de basisschool werd er ook over Yab Yum geroddeld: ‘Zijn vader gaat naar Yab Yum…’.”

Hoe werd het bordeel onderwerp van een documentaire?

“Ik ben nieuwsgierig aangelegd, dus ik was benieuwd naar die plek waar rechters, acteurs, politici en hele voetbalelftallen bij elkaar kwamen, en die daar niks over konden zeggen. Nadat ik had gelezen dat het een museum was geworden, heb ik mijn oma – een chique tandartsvrouw uit Bussum – meegevraagd om te gaan kijken.

Ik dacht dat het heel druk zou zijn, maar toen we er aankwamen was er helemaal niemand. Sterker: er werd niet eens opengedaan. We wilden al weglopen toen de deuren opeens openzwaaiden. Daar stond Mitch, die uitlegde dat het meisje van de kaartverkoop steeds wegging – ‘Heel vervelend’.”

Wat trof u aan?

“Het was een spookhuis; het stonk er en alles was bedekt met dikke lagen stof. Aan de bar zaten paspoppen met avondjurken, scheefhangende pruiken en een glas verdampte champagne. We kregen een rondleiding van Mitch en dat was zo intrigerend; zo’n man die door zijn eigen verleden heen spookt en dat verleden weer helemaal tot leven wist te wekken voor ons. Voor ik het wist zat ik bijna wekelijks aan de bar van Yab Yum te kletsen met Mitch en andere oud-werknemers.”

Toen u kenbaar maakte dat u een documentaire over Yab Yum wilde maken, werd iedereen opeens veel minder spraakzaam.

“Het werd zo veel moeilijker dan ik dacht, maar toen was ik al bezeten van het onderwerp. Ik heb meer dan honderd mensen ontmoet; ik ben aan de andere kant van het land op bezoek geweest bij oud-klanten en bij een stel dat elkaar heeft ontmoet in Yab Yum, maar van wie hun eigen kinderen dat niet eens weten… Ik heb in een bordeel gezeten dat een vrouw is begonnen met het geld dat ze in Yab Yum heeft verdiend. Dat was erg raar, ik zat tussen allemaal meisjes die dachten dat ik kwam solliciteren. Allemaal heel rare situaties. En vooral allemaal mensen die niet voor de camera met me wilden praten.”

Hoe heeft u een aantal toch kunnen overtuigen?

“Met dank aan Mitch en oprichter Theo Heuft – die zelf eerst ook niet wilde, maar me vervolgens zijn halve Rolodex heeft gegeven. En door iedereen te vertellen dat ik geen misdaadfilm wilde maken. Dat ik hun leven niet in gevaar wilde brengen – en ook niet wilde dat mijn eigen leven onveilig zou worden. Doodsangst was de reden dat niemand wilde praten. De moordzaak op portier Bertje, bijvoorbeeld, is nog altijd niet opgelost, hoewel veel mensen denken te weten wie het heeft gedaan. Als ik daarover was gaan doorvragen, was ik terechtgekomen in een netwerk waar je echt niet in wilt zitten.”

De ondergang van Yab Yum komt wel aan de orde.

“Ja, dat moest wel, want anders was het verhaal niet compleet. Ik heb geprobeerd om elk steentje dat ik kon optillen ook daadwerkelijk op te tillen, maar ik heb bewust de grens niet opgezocht; ik weet meer dan er in de film is terechtgekomen. Ik heb de film laten zien aan iedereen die heeft meegewerkt en ook aan de ouders van Bertje, want ik vond het belangrijk dat iedereen zich kon vinden in het eindresultaat.”

Om wat voor soort dingen gaat het dan?

Ze zwijgt, lacht dan en zegt: “Ik weet van heel veel mensen dat ze in Yab Yum geweest zijn. Maar aan de andere kant; wat maakt het uit dat je daar was? Ik zou er ook naartoe gaan als het nog open was.”

Uw eigen vader, cabaretier Youp van ’t Hek, is ook in Yab Yum geweest.

“Maar dat was als Sinterklaas. Echt waar, er zijn foto’s van. Hij vertelde laatst dat Theo Heuft hoogstpersoonlijk opendeed. ‘Ben jij dat, Frits?’ zei hij. ‘Nee, ik ben Sinterklaas,’ antwoordde mijn vader. ‘Ja oké,’ zei Theo. ‘Je bent dus Frits’ en hij liet hem binnen zonder dat hij 250 gulden entree hoefde te betalen. Dat is ook heel erg Yab Yum; dat vonden ze wel leuk, dat soort dingen. Hij is er overigens ook vrij snel weer uitgezet.”

Yab Yum is vanaf donderdag te zien via Picl en wordt 19 april om 20.30 uur uitgezonden op BNNVara.

Anna Maria van ‘t Hek.