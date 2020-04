Docu over doodgeschoten Djordy Latumahina: portret van een opgetogen Amsterdammer

Djordy Latumahina werd in 2016 in zijn auto doodgeschoten – per vergissing. AT5-journalist Mark Schrader maakte een indrukwekkende documentaire over de Amsterdamse dj en feestorganisator.

Mark Schrader kan zich 8 oktober 2016 nog precies herinneren. Hij was net klaar met zijn zaterdagdienst op de redactie van AT5 en fietste van Nieuw-West terug naar huis, toen hij een trits politieauto’s op volle snelheid voorbij zag scheuren. Zoals iedere stadsverslaggever checkte hij direct de politiemeldingen: er was een schietpartij geweest in de parkeergarage van een appartementencomplex op het Koningin Wilhelminaplein.



“Later die avond werd duidelijk dat een man was dood­geschoten, zijn vriendin zwaargewond in coma lag en dat hun dochtertje van tweeënhalf, dat gelukkig lichamelijk ongedeerd bleef, op de achterbank zat terwijl het gebeurde. Dat méén je niet, dacht ik. Er gebeurt zo vaak iets in Amsterdam – maar dat excessieve geweld ging mijn voorstellingsvermogen echt te boven.”

Beeld BNNVara

Dat het slachtoffer de 31-jarige dj en feestorganisator Djordy Latumahina was, werd pas later bekend, net als het trieste feit dat hij helemaal niet het beoogde doelwit was van de liquidatie. Latumahina had nul banden met de onder­wereld; hij werd aangezien voor een crimineel die in hetzelfde gebouw woonde en die net als hij in een zwarte Mini Cooper reed. De schutters namen niet de moeite om even te kijken wie er in de auto zaten: naast een man dus ook ­Latumahina’s vriendin Cherrisha en hun dochtertje River. Een extreem geval van verkeerde plaats, verkeerde tijd.

Hechte gemeenschap

Schrader deed verslag van de zaak voor AT5, zag Latumahina’s familie en vrienden regelmatig op de publieke tribune in de rechtbank zitten, en was bij een zeer emotionele zitting waarop zijn vriendin en ouders slachtofferverklaringen voorlazen en een filmpje met jeugdbeelden ­vertoonden. “Ik wilde al snel iets langers over Djordy maken, omdat me opviel dat hij uit zo’n hechte gemeenschap kwam. Ik wilde niet dat hij de boeken in zou gaan als zomaar een hoofdstuk uit een onderwereldvete, of het zoveelste slachtoffer van een vergismoord – een afschuwelijk woord waar ik eigenlijk nogal moeite mee heb – maar dat mensen zouden inzien wat een fantastische gast hij was. En ik heb hem zelf niet eens gekend.”

Beeld BNNVara

Daarom is er in Djordy weinig aandacht voor ambulances, politielinten of nieuwsbulletins. Er wordt zelfs met geen woord over de daders gerept. De documentaire is vooral een portret van een opgetogen Amsterdammer die graag ­talentvolle dj’s achter de draaitafels zette, een trouwe zoon en vriend, een jonge vader die graag geinde met zijn dochtertje. Voor de nabestaanden de reden dat ze na lang nadenken ­uiteindelijk toch wilden meewerken. Schrader ging met Latumahina’s ouders kijken bij het ­ouderlijk huis in Barneveld, zijn basisschool en de vijver waar hij altijd met zijn vishengel te vinden was. Vrienden herinneren op hun oude voetbalclub dat hun maatje altijd te laat kwam, maar mooi wel in het eerste mocht spelen.

Door merg en been

Natuurlijk praten ze ook allemaal over de rücksichtsloze moord op hun geliefde. Vriendin Cherrisha, die door zes kogels geraakt werd en ternauwernood overleefde, vertelt hoe ze na drie dagen coma wakker werd in het ziekenhuis. “Mijn vader zei: ‘Cherrish, er is iets ernstigs ­gebeurd. Jullie zijn beschoten, Djor is er niet meer.’ Ik wilde alleen maar huilen, schreeuwen, gillen. Waar is River, waar is River, waar is Djor, waar is Djor?” De scène gaat door merg en been.

Niet alleen werd Cherrisha op 8 oktober 2016 in één klap weduwe en alleenstaande moeder, ze moest lang revalideren en heeft nu nog last van spierverlies in haar hand. “Dat heb je helemaal niet in de gaten als ze tegenover je zit,” zegt Schrader. “Ze is een heel sterke vrouw, ziet er fit en gezond uit, maar heeft naast een mentale klap ook een enorme fysieke klap gehad. We hebben haar mogen filmen tijdens fysiotherapie in een hand- en polscentrum. Dat vond ze heel moeilijk, maar ze wilde graag laten zien van hoe ver zij heeft moeten komen.”

Beeld BNNVara

Tot leven gewekt

In Djordy zijn, naast interviews met de nabestaanden en privémateriaal, ook een aantal ­indrukwekkende opnames van Djordy Latumahina zelf te zien. Schrader gebruikte een oude promovideo waarin we Latumahina alleen door de Vijzelstraat zien lopen, en verwerkte die shots op zo’n manier dat ze speciaal voor deze film lijken te zijn gemaakt – wat natuurlijk helemaal niet kan. “Dat vonden zijn ouders en vriendin wel heftig, ja: het leek net alsof het gisteren was dat hij daar over straat liep. Maar ze vonden het ook mooi. Zo wordt Djordy toch een beetje tot leven gewekt.”

Beeld BNNVara

3Doc: Djordy, woensdag 29 april om 20.25 te zien op NPO3 (BNNVara), en om 22.00 uur op AT5