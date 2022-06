Docu ‘Jason’ genomineerd voor Amsterdamprijs voor de Kunst

Jason Bhugwandass (24) werd onlangs Amsterdammer van het Jaar voor zijn strijd tegen gesloten inrichtingen in de jeugdzorg. Beeld Still uit 'Jason', documentaire van Maasja Ooms

“De Amsterdamprijs viert de onstuitbare energie van makers en culturele organisaties in Amsterdam,” zei Laurien Saraber, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, maandagmiddag tijdens de bekendmaking van de nominaties voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2022.

“Ik vind het mooi om te zien hoe de zes genomineerden ons een spiegel voorhouden, inspireren en uitdagen om met andere ogen naar de stad te kijken. (…) Met hun krachtige werk kleuren ze buiten de lijntjes, en buiten de ring. Samen maken zij van Amsterdam een culturele wereldstad.”

De ambtswoning van de burgemeester

De afgelopen twee jaar werden de nominaties online via streams bekendgemaakt, deze editie was de feestelijke bijeenkomst weer in de ambtswoning van de burgemeester, in aanwezigheid van Araf Ahmadali – de directeur Kunst en Cultuur van de gemeente die wethouder Touria Meliani verving – en componist, dichter en onderzoeker Micha Hamel, die theatermaker Daria Bukvić is opgevolgd als juryvoorzitter.

“Je merkt aan alles dat Amsterdam weer bruist, dat de stad weer ademt,” zei Hamel. “Meer dan ooit ondervinden we allemaal hoe wezenlijk kunst en cultuur zijn voor een gezonde samenleving. Verbeelding is waar we naar snakken, en gelukkig is er in Amsterdam verbeelding te over.”

Er waren meer dan 500 voordrachten gedaan. “De creatieve energie spatte er vanaf,” aldus Hamel. “Van sprankelende publiekstrekkers tot spannende underground uit alle hoeken van de stad. Als jury vonden we het een eer ons te mogen buigen over al het geweldigs dat deze stad te bieden heeft.”

Amsterdamprijs

De nominaties in de categorie ’Stimuleringsprijs’ (voor vernieuwende kunstenaars en initiatieven) zijn visueel kunstenaar Bodil Ouédraogo (‘een unieke stem in de Nederlandse modewereld’), Circusbende (‘laat oude ideeën over wat circus is met flair achter zich’) en het hiphop-duo Ocho & Ibs (‘een opvallend nieuw geluid in stadsdeel Zuidoost’).

Echobox (‘een bruisend online radiostation dat dj’s en creatievelingen uit alle hoeken en gaten van de Amsterdamse nachtcultuur een veilige haven biedt’), het kunstwerk Black Water van RAAAF (‘een baken van rust en contemplatie in de middelste van de drie immense silo’s op Zeeburgereiland’) en Maasja Ooms’ documentaire Jason (‘een van de meest hartverscheurende documentaireportretten van de afgelopen jaren’) maken kans op de Amsterdamprijs in de categorie ‘Werk van het jaar’.

Het derde deel van Ooms’ trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg werd vorig jaar op het documentairefestival Idfa al bekroond met de IDFA Award for Best Dutch Film. ‘Hoofdrolspeler’ Jason Bhugwandass werd medio mei uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar.

In oktober

In de categorie ‘Bewezen kwaliteit’ – een oeuvreprijs bedoeld voor een maker of organisatie die al vele jaren voorbeeldstellend is – zijn er geen nominaties. De winnaar wordt direct bekendgemaakt op 10 oktober in het Internationaal Theater Amsterdam, samen met de winnaars uit de andere twee categorieën. Zij krijgen elk 35.000 euro en een sculptuur van kunstenaar Tim Breukers. De overige genomineerden krijgen elk 3.750 euro, ‘als gebaar van de stad naar het talent toe in de stad’.

Vorig jaar gingen de prijzen naar Aslan Muziekcentrum, de documentaire­serie Klassen van Sarah Sylbing en Ester Gould, en performancekunstenaar Cherella Gessel.

In de aanloop naar de uitreiking portretteert Het Parool de genomineerden in een reeks interviews.