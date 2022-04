Docu: hoe de immens populaire kindervriend Jimmy Savile vijftig jaar lang wegkwam met pedofiele praktijken

De nieuwe tweedelige Netflixdocumentaire Jimmy Savile: A British Horror Story gaat over de wandaden van de populaire Britse tv-persoonlijkheid, maar vooral over hoe het mogelijk was dat hij een halve eeuw ongehinderd zijn lusten kon botvieren.

Toen de Britse kindervriend Jimmy Savile na zijn dood in 2011 werd ontmaskerd als een monsterlijke pedofiel met honderden slachtoffertjes ging er een schok door Groot-Brittannië, nog groter dan de schok die er door Nederland ging na de onthullingen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

Het is nauwelijks te overschatten hoe populair en beroemd Jimmy Savile (1926-2011) in Groot-Brittannië was tijdens de ruim halve eeuw dat hij daar op radio en tv was. In de jaren zestig was hij de populairste dj van het land en poseerde met The Beatles en The Rolling Stones.

Vanaf 1964 presenteerde hij Top of the Pops, de Britse tegenhanger van Toppop. Zijn status als de grootste kindervriend van het land verwierf hij met het populaire BBC-programma Jim’ll fix it, waarin hij tussen 1975 en 1994 kinderwensen in vervulling liet gaan.

In zijn hoogtijdagen kreeg hij 20.000 brieven per week en trok hij met Jim’ll fix it wekelijks 20 miljoen kijkers. Daarnaast deed hij vrijwilligerswerk in ziekenhuizen en haalde hij miljoenen op voor goede doelen. Savile was, kortom, een kruising van Mies Bouwman, Henny Huisman, Ad Visser, Ome Willem en Sinterklaas.

Jimmy Savile was adviseur van prins Charles

Met zijn lange geblondeerde haren, zijn grote ogen (die meestal achter grote zonnebrillen schuilgingen), zijn eeuwige sigaar en bizarre uitdossingen was hij ‘een vreemd type, maar dat vonden mensen juist leuk’, zoals in de documentaire wordt gezegd.

Ondanks zijn onconventionele verschijning was de voormalige mijnwerker een graag geziene gast in hogere kringen, van het Britse koningshuis tot de paus. Hij fungeerde als adviseur voor prins Charles en was goede vrienden met premier Thatcher, die ervoor zorgde dat Savile in 1990 geridderd werd, ondanks de rare praatjes die de ronde deden over de populaire presentator.

Genegeerde geruchten

Want Savile, die niet was getrouwd en zich erop voorstond een ladies’ man te zijn, was ook een pedofiel met een voorkeur voor kleine meisjes. De geruchten daarover werden keer op keer genegeerd omdat zelfs de Britste roddelpers, toch niet vies van een schandaalverhaal, bang was lezers te verliezen met publicaties over duistere kant van de grote kindervriend.

Na zijn dood in 2011 doken er steeds meer beschuldigingen op, maar een reportage over het geheime leven van Savile werd in december van dat jaar op het laatste moment teruggetrokken door de BBC. Wel werd er met kerst een eerbetoon aan Savile uitgezonden. Maar in 2012 waren de geruchten niet meer te onderdrukken en kwamen er al gauw meer dan 400 zaken van misbruik aan de oppervlakte.

Deze even feitelijke als schokkende Netflixdocu laat op ontluisterende wijze zien hoe de populaire tv-persoonlijkheid ruim een halve eeuw ongehinderd achter de schermen zijn gang kon gaan. Maar het schandaal rond The Voice heeft recent weer eens duidelijk gemaakt hoe makkelijk er een oogje dichtgeknepen wordt bij tv-persoonlijkheden die over de schreef gaan, en hoe lastig het voor de slachtoffers is om hun verhaal kwijt te kunnen.