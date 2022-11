Docu ‘Hanky Panky, Goodbye’ onderzoekt anti-Aziatisch racisme: ‘Het wordt er met de paplepel ingegoten’

Roosmarijn Wind: ‘Als kind waren er weinig mensen op televisie aan wie ik me kon spiegelen.’ Beeld KroNcrv

Op een kinderverjaardag in de klas wordt vrolijk gezongen. Het gaat van Lang zal ze leven, De kop van de kat is jarig tot Hanky Panky Shanghai, een soort ‘Aziatische’ versie van Happy birthday to you. Bij dit laatste liedje trekken kinderen spleetogen en maken ze bid-bewegingen met hun handpalmen tegen elkaar. De jonge Roosmarijn Wind, die is geadopteerd uit Zuid-Korea en opgroeide in Nederland, voelt zich door het liedje beschaamd en buitengesloten, zo zien we in de documentaire Hanky Panky, Goodbye. Ze wordt gepest en begint een zonnebril te dragen om haar Aziatische uiterlijk te verbergen. De inmiddels 26-jarige actrice onderzoekt in de film haar eigen ervaringen maar vooral ook breder, hoe anti-Aziatisch racisme in Nederland leeft.

Wind werd als actrice vaak gecast voor stereotype Aziatische rollen: als Chinees meisje – het publiek zou het verschil ‘toch niet zien’, of als medewerker in een massagesalon, nagelstudio of restaurant. Hoewel ze merkt dat hier langzaam verandering in komt – ze wordt vaker gevraagd voor rollen die geen directe relatie hebben tot haar Aziatische uiterlijk – kan de Aziatische representatie in de Nederlandse filmwereld nog veel beter, vertelt ze. “Als kind waren er, behalve Winky Wong in Het Paard van Sinterklaas, weinig mensen op televisie aan wie ik me kon spiegelen.”

Coronatijd

Ze merkt dat de haat tegenover Aziaten sinds corona flink is toegenomen. “Eigenlijk hadden we de documentaire toen al af willen hebben, omdat de hate-crimes sinds corona meer naar de oppervlakte kwamen.” Mensen die zich schuldig maken aan discriminatie linken de Chinese herkomst van het virus aan een Aziatische uiterlijk. Maar wat Wind óók ziet, is dat racisme jegens Aziaten sinds corona beter bespreekbaar is geworden. “Lange tijd was er geen aandacht voor anti-Aziatisch racisme, ook omdat Aziatische Nederlanders zich vaak wat op de achtergrond houden.” Maar nu worden er protesten gehouden en campagnes gevoerd. In de lente van 2021 vonden er verschillende demonstraties plaats op het Museumplein in Amsterdam onder het motto ‘Stop Asian Hate’. De theatervoorstelling Bananengeneratie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Pete Wu, trekt volle zalen.

Ook ontstaan tijdens de coronapandemie is Asian Raisins, een organisatie die haat tegen Aziatische Nederlanders aankaart en ook in de documentaire aan bod komt. “Er zijn tijdens de pandemie zoveel Aziaten uitgescholden en mishandeld dat een groep Aziaten besloot samen te komen om hier actie tegen te voeren,” vertelt bestuurslid Amy Cheung (27).

Petitie

Met haar stichting strijdt ze nu tegen hetzelfde verjaardagsliedje als waar Winds documentaire naar verwijst. “We spreken veel Aziatische Nederlanders die nare herinneringen hebben aan Hanky Panky Shanghai; veel voelden zich alleen en sommigen kregen te horen dat ze geen spleetogen hoefden te maken omdat ze die al hadden.” Cheung zag als kind altijd op tegen verjaardagen in de klas. “Het liedje lijkt onschuldig, maar het laat zien dat anti-Aziatisch racisme er met de paplepel wordt ingegoten.”

Met de campagne Stop Hanky Panky Shanghai is Asian Raisins een petitie gestart om het lied te verbannen. Ook biedt de organisatie een lespakket aan voor scholen, dat bestaat uit twee lessen, adviezen voor docenten en een nieuwsbrief voor ouders. Ze werken nu nog met een oefenversie, maar tientallen scholen hebben al interesse getoond.

De timing van de campagne, die in dezelfde week uitkomt als de documentaire, is toeval. Maar voor Cheung versterken de twee elkaar wel. “We bieden praktische handvatten voor wat er in de documentaire wordt aangekaart.” Ook Wind ziet dat de aandacht voor anti-Aziatisch racisme veel mensen raakt: “Ik word overladen met berichtjes en bedankjes van mensen die de documentaire hebben gezien. Het maakt echt wat los.”

De documentaire Hanky Panky, Goodbye is op woensdag 2 november uitgezonden op NPO3 en is nu te bekijken via YouTube en NPO start.