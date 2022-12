Dobberende kinderlaarsjes in de sloot: de beelden achtervolgen de ambulancebroeder

Ambulancebroeder Louis Diks. Beeld HUMAN

Het liep woensdagavond al tegen twaalven toen Lips opschrok en zich vertwijfeld afvroeg: ben ik nou in slaap gevallen en was het een boze droom of heb ik, zoals elke avond, naar de televisie gekeken? Het laatste bleek het geval. Blauw Licht heette de korte film van 2Doc. Herinneringen van een ambulancebroeder.

Hallucinante beelden van zwaailichten met sirenes trokken over het scherm. Het werd donker. Er verscheen een man voor de camera. Dat was Louis Diks. In 23 jaar rukte hij zo’n 28.000 keer uit om patiënten te helpen. Hij vertelde over de keren dat er geen redden meer aan was.

Hartverscheurende tv. Traag en indringend. Diks: “Andere melding: een bedrijfsongeval op de bouw. Je ziet iemand die dubbelgevouwen ligt met een betonplaat op zijn rug. Die jongen was vijftien jaar, een klein binkie. Zodra de brandweer die betonplaat lift, weet je al wat er gaat gebeuren. Dan gaat het bloed vrij lopen en zie je hem roepend om zijn moeder sterven. Ik heb zijn hand vastgehouden.”

Lips hoorde Diks zeggen dat je als ambulancebroeder op een gegeven moment ‘een soort memory lane’ opbouwt van plekken en gebeurtenissen. Een boer, vermalen door zijn eigen landbouwmachine, terwijl in de verte zijn vrouw aan komt lopen. Een meisje dat door een auto is ‘aangeduwd’ en op de andere weghelft is overreden door een vrachtwagen. Dobberende kinderlaarsjes in de sloot. De beelden achtervolgen hem.

De omgeving waar hij met zijn ambulance werkt, het lijkt in zijn hoofd net een begraafplaats, zei Diks. Niet altijd lukte het thuis om zijn emoties kwijt te raken. “Wat ik dan soms deed, was naar een heel zielige film in de bioscoop gaan om daar te huilen.”

Dat was een beeld dat Lips niet snel zal vergeten.

