Do Not Hesitate maakt kans op meeste Gouden Kalveren

Brauers (L) en Korver bij de premiere van 'Do Not Hesitate' in 2021. Beeld Brunopress

De fijne stop-motionanimatiefilm Knor, over een negenjarig meisje en haar biggetje, kreeg vijf nominaties: beste film, beste regie en production design (allebei door Mascha Halberstad) en beste scenario en sounddesign. Narcosis van Martijn de Jong – dit jaar de Nederlandse Oscarinzending – volgt met vier nominaties, waaronder beste hoofdrol (Thekla Reuten; de acteursprijzen zijn net als vorig jaar genderneutraal) en beste film. De overige kanshebbers op het Gouden Kalf voor beste speelfilm – het belangrijkste kalf – zijn Pink Moon van Floor van der Meulen en Nr. 10 van Alex van Warmerdam.

Dirty Lines, Het jaar van Fortuyn en Rampvlucht, die vanaf volgende week wordt uitgezonden, zijn genomineerd voor het Gouden Kalf voor de beste dramaserie. Jeroen Spitzenberger (Het jaar van Fortuyn) en Thomas Höppener (Rampvlucht) strijden met Jennifer Hoffman (Deep Shit) om het kalf voor beste hoofdrolspeler in een dramaserie. Charlie Chan Dagelet en Julia Akkermans (beiden Dirty Lines) en Jaap Spijkers (Het jaar van Fortuyn) om het kalf voor de beste bijrol. Hadewych Minis, die vorige week nog werd bekroond met de Theo d’Or voor haar hoofdrol in de monoloog Girls & Boys, maakt kans op een kalf voor haar bijrol in de hiphopthriller Forever Rich.

Jason van Maasja Ooms, die ook is genomineerd voor de Amsterdamprijs in de categorie ‘Werk van het Jaar’, is genomineerd voor het Gouden Kalf voor de beste documentaire. Het aangrijpende portret van jeugdzorgactivist en Amsterdammer van het Jaar Jason Bhugwandass heeft concurrentie van Four Journeys, Myanmar Diaries, Shabu en Three Minutes - A Lengthening, Bianca Stigters filmessay dat vorig jaar in wereldpremière ging op het festival van Venetië.