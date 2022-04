Djuro Leideritz nieuwe operationeel directeur Melkweg

Beeld De Melkweg

Leideritz (1983) is een bekende in de evenementensector. Voor zijn huidige baan als crisismanager en senior consultant bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement bekleedde de Amsterdammer verschillende managementfuncties bij onder andere Paradiso en de Ziggo Dome.

“Er ligt een mooi artistiek beleid met aandacht voor talentontwikkeling, diversiteit en inclusie,” zegt Leideritz over de Melkweg. “En de ambitie is hoog. Tegelijkertijd maakt de situatie in de wereld dat er op verschillende vlakken meer dan genoeg uitdagingen zijn en waarschijnlijk nog gaan komen.”

Leideritz vergezelt Laura Vogelsang in de tweekoppige directie. Vogelsang is sinds vijf maanden de algemeen directeur. Zij ziet de komst van Leideritz als ‘een mooie stap richting de toekomst’. “De Melkweg heeft een warme relatie met de stad, en staat voor een toekomstgerichte en toegankelijke organisatie. Daarbij bieden we graag ruimte aan creativiteit, experimenten en talentontwikkeling. (...) Ik ben ervan overtuigd dat we met de kennis en ervaring van Djuro een volgende stap zetten om hier verder richting aan te geven.”