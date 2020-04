Djordy laat zien wie de man was die per ongeluk werd doodgeschoten

3Doc: Djordy, NPO 3. Beeld BNNVARA

Dat er achter elk krantenbericht een groter verhaal schuilt, werd nog eens duidelijk uit de 3Doc Djordy, die BNNVara gisteren uitzond. ‘Djordy’ is de 31-jarige dj en feestorganisator Djordy Latumahina, die in oktober 2016 in zijn auto werd doodgeschoten in het bijzijn van zijn vriendin Cherrisha en zijn dochtertje River. Of dat al niet tragisch genoeg was, bleek het ook nog een zogenaamde ‘vergismoord’ – een vreselijke term voor een brutale afrekening waarbij de daders niet eens de moeite nemen om te kijken of ze het beoogde slachtoffer voor zich hebben.

Djordy schetst een beeld van Latumahina als lieve huisvader en enthousiast feestbeest. Dat laatste blijkt uit de vrolijke beelden van clubnacht La Razza in Paradiso, maar de beelden van huisvader Djordy komen pas echt aan, zeker wanneer ze als thuisvideo’s worden bekeken door zijn vriendin Cherrisha en zijn dochtertje River. Djordy die danst met zijn dochtertje en haar laat sturen in zijn auto in – zo te zien – dezelfde parkeergarage waar hij later zou worden vermoord.

Als zijn vriendin navertelt hoe ze de aanslag heeft er­varen, is dat bijna te pijnlijk om aan te horen. “Ik raakte in paniek, maar Djordy keek nog zo van: chill, ons gaat niets overkomen.” Een van de kogels die haar lichaam doorboorde, heeft ze bewaard: “Het is een bevestiging voor mij dat dit ons echt is overkomen.”

Ook de ouders van Djordy komen aan het woord en ­hoewel ze zich lang groot weten te houden, is duidelijk dat deze wond nooit zal helen. Om Djordy toch bij zich te houden hebben ze zijn vingerafdruk op hun pols laten tatoeëren ‘zodat zijn hartslag weer even terug is’.

Lips zag een ontroerend mooi monumentje voor Djordy en werd er stil van.

