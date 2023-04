Dj Zohar staat als nicheartiest op DGTL: ‘Hoop dat mensen openstaan voor de geluiden die ik meebreng’

De Amsterdamse dj Zohar creëert als een ambassadeur voor elektronische muziek zoveel mogelijk ruimte voor artiesten. Dit weekend draait ze zelf op het grote tweedaagse festival DGTL, op de NDSM-werf, waar ze als nicheartiest een vreemde eend in de bijt is. ‘Ik neem best veel risico.’

Met haar identiteit houdt ze ‘altijd een beetje de anonimiteit vast’, mailt Zohar voor aanvang van het interview. Vandaar dat ze niet al te herkenbaar op de foto staat. Het is niet zo dat mensen niet mogen weten wie ze is, maar ze voelt zich comfortabel zo, een beetje op de achtergrond.

“Ik ben niet zo schreeuwerig over wat ik doe, dus interviews geef ik ook niet vaak,” zegt ze later in nachtclub Garage Noord, waarvan ze inmiddels bijna een jaar programmeur is. Ook dat wist bijna niemand, tot collega-dj BSS Luigi het in een interview benoemde. “Ik doe het liever gewoon. Luigi heeft het eigenlijk verklapt, als een soort trotse grote broer. Dat was heel lief.”

De naam Zohar duikt pas sinds een paar jaar op, maar Rachella Groen (35) is allerminst een onbekende in de elektronische muziekscene. Al ruim een decennium staat de geboren en getogen Amsterdamse, zeer succesvol, achter de draaitafels onder de naam Rachel Green. Van festivals als Pukkelpop tot Fusion in Duitsland – met haar drum & bass ging ze de hele wereld over.

Donker en melancholisch

Rachel Green leeft nog steeds, maar Groen zit nu in een periode die ‘heel duidelijk Zohar’ is. De behoefte aan een alter ego ontstond toen ze zelf muziek ging maken. Alles wat ze maakte paste in haar ogen niet bij Rachel Green, maar ze wilde het wel uitbrengen. Zo ontstond Zohar.

Haar muziekstijl is donker en melancholisch, met een focus op afwisselende ritmes. Geen standaard techno of house, waarbij op een gelijke four to the floor-bass eenvoudig kan worden gedanst.

De positieve reacties die ze op haar ep uit 2018 en album uit 2022 kreeg, voelden als erkenning voor haar werk. “Ik neem best veel risico in wat ik maak, blijf bijvoorbeeld niet binnen één genre.” Veel andere musici roemden dat expliciet: er heerst namelijk het idee dat een artiest een genre moet aanhouden, zodat mensen en programmeurs ze beter in een hokje kunnen plaatsen. “Daarover kan ik ook onzeker zijn, dus dat ze door mij geïnspireerd raakten om zelf ook buiten die kaders te denken, vond ik een heel mooi compliment.”

De hang naar die creativiteit is dan ook precies waardoor Zohar ontstond: ze wilde volledige vrijheid. “Dat heb ik nu, zo voelt dat. Ik ben vrij.”

Combinatie geluid en visueel

Dit jaar neemt Groen de tijd om een volgende stap in haar creativiteit te onderzoeken met een live-set. Daarin speelt ze geen muziek meer van anderen, maar alleen eigen muziek. Elk geluid, van de bass tot de drums, kan ze daarbij aan- en uitzetten. “Ik wil onderzoeken in welke disciplines ik me nog meer creatief wil uiten. Hoe kan ik een vertaalslag maken van hoe ik klink naar hoe dat er visueel uitziet? Ik wil me blijven doorontwikkelen. Het duurt misschien even, maar dit voelt wel als een nieuwe uitdaging.”

Ontwikkeling is een terugkerend thema in het verhaal van Groen: inmiddels doet ze veel meer dan alleen muziek maken en draaien. Vanuit verschillende rollen creëert ze voor Amsterdam allerlei mogelijkheden, want, benadrukt ze meermaals, plek maken voor artiesten is zó belangrijk.

Zo heeft ze met vier anderen online radiostation Echobox opgezet. Vorig jaar wonnen ze de Amsterdam Prijs, de grootste en belangrijkste kunstprijs van de stad. Groen is verantwoordelijk voor het programma, dat wordt gevuld met ruim tweehonderd makers. “Die geef je allemaal de kans om zichzelf hoorbaar te maken, te ontdekken. We hosten veel verschillende genres en onderwerpen, die worden allemaal met elkaar gemixt. Ze komen in dezelfde studio en op dezelfde avonden, leren van elkaar, ontdekken van én met elkaar.”

Als programmeur bij nachtclub Garage Noord, die bekendstaat om een meer diverse programmering, creëert ze die ruimte ook. “Is er een geluid dat nog geen eigen plek heeft? Dan proberen we daar een avond voor vrij te maken. Ik kan hier álles neerzetten, binnen de juiste context natuurlijk. Garage Noord is een van de weinige plekken waar ik me als artiest heel vrij heb gevoeld om te spelen waar ik behoefte aan heb, omdat ze een publiek hebben gecreëerd dat daarvoor openstaat. Dat is bijzonder, écht heel bijzonder.”

Ambassadeur

Groen adviseert daarnaast het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) bij muziekgerelateerde aanvragen als de commissie zelf onvoldoende expertise heeft. Als een soort ambassadeur voor de kunsten van de elektronische muziek gebruikt ze die kennis weer in het voordeel van artiesten, die ze helpt om goede aanvragen te schrijven. “Ik vertel er ook aan iedereen over. Er zijn veel artiesten die niet weten dat je voor een boel dingen subsidie kunt aanvragen, waarmee je jezelf tijd en geld gunt om iets te creëren. Dat is echt zonde.”

Dit weekend staat ze als Zohar op DGTL, als nicheartiest een enigszins verrassende boeking voor het grote festival met 20.000 bezoekers per dag. Wat ze van haar optreden hoopt? “Dat er een publiek komt te staan dat openstaat voor alle geluiden die ik mee ga brengen. Dat kan een handjevol zijn of een volle zaal, dat maakt niet zoveel uit.”

Wat zeker is: als Zohar heeft ze nog een mooi jaar voor de boeg. Ze gaat bijna op tour door India, sluit het Belgische festival Dour af en is te vinden op een nog aan te kondigen ‘groot festival in Nederland’ – DGTL is slechts de aftrap.

Heesterveld Creative Community DGTL slaat dit jaar voor het eerst de handen ineen met externe organisaties voor de muzikale programmering op twee podia van het festival. Zo is er de Boiler Room Stage, waar ook Zohar zal aantreden en waarvan de optredens live worden gestreamd, en is de kraan op de NDSM-werf het toneel voor een samenwerking met de Heesterveld Creative Community (HCC). Deze Amsterdamse organisatie stimuleert en faciliteert creativiteit en cultureel ondernemerschap in de Heesterveldbuurt in Zuidoost. “Wat zij doen is precies wat we met dit podium willen: opkomend, lokaal talent een podium bieden, zodat ze een groter publiek kunnen bereiken,” zegt Tessa Ponjée van DGTL. Samen met HCC is een line-up ontwikkeld met twaalf artiesten – voornamelijk opkomend talent, maar ook een aantal gevestigde namen. Zo zullen onder meer sor, de artiest die onlangs twee Edisons won, en het Amsterdamse dj-duo DRKNGHTS in de kraan optreden. “Een uiteenlopende mix aan artiesten en sounds die in eerste instantie misschien verrassend zijn op een DGTL line-up, maar daardoor juist erg tof, omdat we hiermee nog meer diversiteit laten zien binnen muzikale genres.”

DGTL festival, 7 en 8 april, NDSM-werf. Zohar draait op zondag, van 15.30 tot 16.30 uur, op de Boiler Room Stage.

