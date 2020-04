Dj Timur Perlin: ‘Radio is het ultieme quarantainemedium’

Timur Perlin: ‘Die heldenstatus van de dj’s is er gelukkig vanaf bij 3FM’. Beeld 3FM

Timur Perlin had zich zijn terugkeer bij radiozender 3FM anders voorgesteld. De draaiboeken met vers bedachte, geestige items voor zijn nieuwe middag­show konden on­gebruikt terug de kast in. Het team waarmee hij zou gaan werken, zit grotendeels thuis. In plaats daarvan praat hij sinds anderhalve week bijna in zijn eentje in de studio in de microfoon.

Vier jaar na zijn vertrek naar Radio 2 werd ­Perlin (43) recent binnengehaald als een van de nieuwe gezichten van de grondig verbouwde jongerenzender. Die hoorde voor Perlins vertrek nog bij de best beluisterde stations van Nederland, maar is inmiddels zelfs buiten de top 10 beland.

Toch klinkt Perlin door de telefoon zonnig. “Misschien gek, maar dit is zó’n mooie tijd om radio te maken,” zegt hij. “Iedereen zit thuis in zijn woonkamer. Het voelt bijna alsof je bij de luisteraars thuis op de bank zit. Hun haast is weg, er is aandacht.”

“Ik maak een heel ander programma dan ik een maand geleden in mijn hoofd had. In het begin dat ik: nee hè, daar gaan mijn mooie plannen. Maar het is heel bijzonder. Alles is weer mogelijk als het programma begint. Radio blijkt bij uitstek geschikt voor deze tijd. Het is het ultieme quarantainemedium. Straks, als de crisis voorbij is, wordt alles weer anders. Maar nu is het even heel intiem. Daar geniet ik van.”

In die sfeer begint maandag een extra editie van liefdadigheidsactie Serious Request. Perlin, in 2011 bewoner van het inmiddels opge­heven Glazen Huis, presenteert de gehele middag. Voor hij over de verschillen vertelt, wil hij zelf iets weten. “Hoe lang gaat dit gesprek eigenlijk duren? Een uur? Nee, toch? Zo lang? Oh god. En ik ben al zo dol op media-aandacht...”

Waarom is dat?

“Ik vind het heel lastig om over mijn werk te praten. Het voelt altijd als hoog van de toren blazen. Ik werk liever zonder veel verwachtingen, snap je?”

U hoeft ook niet op te scheppen, toch?

“Als ik alleen al zou zeggen ‘ik heb een erg leuk nieuw programma’, denken mensen misschien: kom, we gaan allemaal luisteren. Dan schrik ik: nee, doe dat nou niet! Dat vind ik eng. Ik heb gewoon liever niet dat er heel veel mensen naar me luisteren.”

Dat klinkt enigszins onlogisch voor een dj bij een landelijk radiostation.

“Ik wil wel luisteraars, natuurlijk. Maar het liefst precies genoeg om een lekker groepje voor leuke radio bij elkaar te hebben.”

Dus uw oproep is: ‘Luister, maar met mate’.

“Nou, luister gewoon niet! Of zeg het in elk geval niet tegen me. Oh god, wat zeg ik allemaal voor gekke dingen? Weet je zeker dat een interview met mij een goed idee is?”

Vast wel. 3FM kan best wat extra luisteraars gebruiken, toch?

“Nou, het valt me vooral op dat er al heel veel leuke luisteraars zijn. Alle bellers zijn ontzettend open, grappig en kwetsbaar. Dat het er minder zijn dan bij Radio 2 vind ik helemaal niet erg. Kwaliteit gaat bij mij boven kwantiteit.”

U bent niet binnengehaald om het aantal luisteraars van de middagshow te verdubbelen?

“Welnee, zeg. Het mag best, hoor. Maar mijn enige doel is een zo leuk mogelijk radioprogramma maken. Met precies de muziek die we nu op 3FM draaien: vernieuwend en concessieloos.”

U wilt niet de presentator zijn van het best beluisterde programma van het land?

“Ik ben meer een underdog-man. Daar is 3FM nu de ultieme plek voor. Hoe groter het publiek dat je wil bereiken, hoe meer je de randen van je programma moet afhalen, op zoek naar de grote gemene deler. Ik werk liever vanuit het hart.”

Radio 2, waar u in het weekend een ochtendprogramma maakte, is nu Nederlands grootste zender.

“Ik droomde – ja, letterlijk – alweer over 3FM toen ik nog op 2 werkte. Dan zag ik mezelf weer achter die draaitafel staan. Tegelijk dacht ik: ik zit zo comfortabel bij 2. Een zender die goed wordt beluisterd en geen kritiek krijgt. En dan zou ik naar een station gaan dat nu minder de wind mee heeft? Dat vond ik wel spannend. Maar toen ik bij 3FM wat langer inviel voor Rámon Verkoeijen, merkte ik: hier is het avontuur, hier moet ik zijn. Ik had niet terug gewild naar het oude 3FM, dat was een heel andere zender. ”

Waarom vertrok u in 2016 bij dat 3FM?

“Ik was het toen al een paar jaar niet eens met het beleid van de zender. De houding was: we doen het goed, dus voeren we geen enkele verandering meer door. Dat is de doodsteek voor elk bedrijf. En het past ook niet bij mij. Elk jaar hetzelfde rondje: 3FM Awards, een paar themaweken en dan weer Serious Request.”

De luisteraar vond het prachtig. 3FM heeft nooit beter gescoord dan in pakweg 2014.

“Luistercijfers lopen altijd een beetje achter de feiten aan. Een luisteraar verandert niet zo snel van zender. Maar op een gegeven moment hebben ze wel door dat hun station te zelfgenoegzaam is geworden.”

In de publieke opinie is het beeld ontstaan dat de neergang inzette toen in 2015 bekende namen als Coen & Sander, Gerard Ekdom en later ook Giel Beelen en u vertrokken.

“Die gingen niet voor niets weg, hè? Zij voelden ook wat ik voelde. Ze haakten tegelijk af met de luisteraars. En daarna versterkte het een het ander weer.”

Hoe heeft u de slechtnieuwsstroom over de neergang van uw oude zender ervaren?

“Jeetje.” Korte stilte. “Moet ik daar echt wat over zeggen? Wacht, ik ga heel even mediteren, even terug naar mezelf.” Dan: “Bij die berichten dacht ik de laatste twee jaar: ze kloppen gewoon niet. Je voelt aan alles dat daar een nieuwe groep radiomakers zit die misschien even moet wennen, maar inmiddels echt een goede zender heeft opgezet. De luistercijfers passen niet bij hoe het station klinkt.”

Wat is er dan veranderd?

“Vroeger stonden we als zender op een hoog podium. Soms zelfs letterlijk, als de drie dj’s na Serious Request werden gehuldigd: de helden van de week. Nou, die heldenstatus is er gelukkig vanaf. We zijn weer gewoon normale mensen die verstand hebben van muziek en verbinding zoeken met de luisteraar.”

U zat zelf in 2011 in het Glazen Huis met Gerard Ekdom en Coen Swijnenburg. Niet leuk?

“Het gekke is: als je eenmaal met het radio maken bezig bent en een luisteraar aan de telefoon hebt, dan vergeet je dat er 20.000 mensen op het plein voor je staan. Maar ik heb al die aandacht altijd ingewikkeld gevonden.”

Dronk u daarom op de wc stiekem wijn terwijl u eigenlijk alleen maar groentesapjes mocht?

“Er lag ergens een halfvolle fles glühwein, ja. We hadden strikte instructies: geen alcohol. Dat komt veel te hard aan als je niets eet. Maar op een gegeven dacht ik: even tot mezelf komen met een glaasje. En inderdaad: ik kon niet meer dan drie slokken hebben.”

Maandag volgt ook uw terugkeer bij Serious Request.

“Het format is dit keer heel eenvoudig: vraag een plaat aan voor geld en dat geld gaat naar het Rode Kruis. Maar de nadruk ligt niet meer op de opgehaalde bedragen. Het gaat geen miljoenenspektakel worden. Als je als zzp’er een beetje krap zit, betaal je lekker een eurootje voor je favoriete nummer. Het gaat vooral om het bevorderen van het gevoel van saamhorigheid. Het wordt gewoon een fijn, klein Serious Requestje. Precies zoals dat bij mij past.”

Serious Request, van maandag 13 t/m zaterdag 18 april op 3FM. Timur Perlin is daarna elke week van maandag t/m donderdag van 12 tot 14 uur te horen.