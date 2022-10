Dj’s Sander Hoogendoorn en Sander Lantinga: ‘Niet alleen in de zorg, maar ook op de radio is er personeelstekort’

Radio-dj’s Sander Hoogendoorn en Sander Lantinga kregen plotseling te horen dat hun programma’s bij 3FM en 538 ophielden te bestaan. Maandag maken ze een nieuwe start bij Veronica.

Je kunt er inmiddels de klok bijna op gelijk zetten. Zo eens in de twee jaar treedt een mechanisme in werking dat het radiocarrousel wordt genoemd. Als dat begint te draaien, kan zomaar een dozijn gezichtsbepalende dj’s en presentatoren van station wisselen.

Afgelopen lente kwamen ook Sander Hoogendoorn en Sander Lantinga, voor hen beiden onverwacht, in die transfermolen terecht. De eerste, presentator van de ochtendshow op het al tijden geplaagde 3FM, moest stoppen met zijn Sanders Vriendenteam. Lantinga zag op 538, dat zijn marktleiderschap aan Qmusic verloor, zijn succesrijke tweemanschap met Coen Swijnenberg tot een dag gereduceerd.

Maandag beginnen ze allebei bij hun nieuwe werkgever: Veronica, waar ze op elkaar aansluitende programma’s gaan maken. Waar Lantinga (46) nog een dag per week als helft van Coen & Sander te horen blijft op zijn oude station, is Hoogendoorn (34) volledig overgestapt. Naast elkaar aan tafel vertellen ze over de nieuwe fase in hun radioloopbaan en de omstandigheden die die inluidden.

Hoe groot was de teleurstelling toen jullie vernamen dat jullie programma’s, grotendeels, zouden verdwijnen?

Lantinga: “Het was even slikken. Raar ook, na 16 jaar met Coen een dagelijkse middagshow te hebben gemaakt. Het was tijd om onze contracten te bespreken. Ineens kwam dat belletje en viel de comfortabele fundering onder me weg. Dan denk je wel even: en nu?”

Hoogendoorn: “Ik moest ook een teleurstelling verwerken. Mijn ochtendprogramma was geweldig om te maken, voor mijn gevoel zat er nog meer in. Maar de beslissing te moeten stoppen, gaf ook de kans eens goed over mezelf na te denken. Ik werkte al tien jaar bij 3FM, had op ongeveer alle tijdstippen al programma’s gemaakt. Steeds kwam er weer een reorganisatie. Ik begon te denken: misschien moet ik, ongeacht wat de nieuwe plannen nu weer zullen zijn, het komende rondje bij 3FM overslaan. Ik wilde weer iets doen waar ik een vlammetje bij voelde branden.”

Voelde je je gekwetst? Je was een van de meest gezichtsbepalende dj’s van 3FM.

Hoogendoorn: “Als me dit een jaar of zeven terug was gebeurd, was ik vast aan mezelf gaan twijfelen. Maar ik heb de afgelopen periode bij 3FM wel geleerd dat je een vervelende beslissing over een programma niet op jezelf moet betrekken. Ik ben verdrietig geweest, zeker. Maar dat was tijdelijk. Het voelde niet als onrecht.”

En jij, Sander Lantinga? Coen en jij waren in 2015 bij 538 binnengehaald als hét succesduo van Nederland.

“Ik ben twee uur boos geweest. Ben die middag gewoon radio gaan maken. Heb er niet eens over gedacht me ziek te melden. Hoe groot onze ego’s ook zijn, het gaat om de luisteraar. En die heeft geen boodschap aan dit soort dingen. En tja, soms heeft een zendermanager een andere voorkeur. Dat soort smaak heeft ook weleens in mijn voordeel gewerkt.”

Sander Hoogendoorn, je zei eerder: ‘Ik luister even niet naar 3FM. Dat vind ik nog te moeilijk.’

Hoogendoorn: “Ik ga het zeker weer doen, hoor. Maar je gaat nadat het uit is gegaan met je vriendin ook niet op haar Instagram kijken hoe leuk ze het heeft. Dat doet een beetje pijn. Maar dat ebt vanzelf weer weg.”

“Wat hielp is dat ik al een paar keer koffie had gedronken met Rob Stenders, de zenderbaas van Veronica. Ineens werd het concreet: ‘Sander Lantinga komt waarschijnlijk ook. Doe je mee?’ Toen dacht ik al: ‘Dit kan heel leuk gaan worden.’ En later kwam zelfs mijn maatje Frank van der Lende er nog bij.”

Bij 3FM reageerden ze gebelgd op je vertrek. ‘Ondanks eerdere toezeggingen kiest hij nu toch een andere weg,’ meldde het station in een persbericht. Ze dachten daar blijkbaar een afspraak met je te hebben.

Hoogendoorn: “Die was er niet. Er waren alleen plannen. Daarover heb ik lang meegepraat, dat is waar. Zo gaat dat soort dingen nu eenmaal. Maar er was aanvankelijk nog weinig bekend over de rest van de programmering. Toen die wel bijna rond was, was ik ook een stuk verder met Veronica en kon ik de twee opties goed naast elkaar leggen. En verder had ik gewoon een contract met twee maanden opzegtermijn.”

Lantinga: “Het is toch ook raar dat 3FM over loyaliteit begint? Je kunt toch niet iemand van zijn tijdstip afhalen en dan eisen dat hij tot de laatste snik loyaal blijft? Kom op zeg, ze kiezen duidelijk voor een andere richting. Dan is het logisch dat Sander om zich heen gaat kijken.”

Is het eigenlijk goed dat om de zoveel jaar zo’n transferstorm opsteekt in radioland?

Lantinga: “Dat is niet goed, nee. De radiowereld is blijkbaar nog steeds zo’n schuifpuzzeltje. Als je één vierkantje weghaalt, valt er ergens een gat, dat met het vierkantje ernaast moet worden gevuld. Dit hele carrousel zou nooit draaien als er een steady aanwas van nieuw talent zou zijn. Dan werden de oudjes er langzaamaan uitgewipt door de jonkies. Maar er is weinig talent op de radio. Volgens mij hoort Sander bij de jongste generatie.”

Hoogendoorn: “Wat Sander denk ik bedoelt: het talent krijgt de kans niet meer om te rijpen.”

Lantinga: “Precies. Daardoor blijf je steeds dezelfde stemmen horen. En die worden eens in de zoveel jaar op een andere zender geplaatst. Ik ben nu al aan mijn derde zender toe. Het lijkt wel alsof er niet alleen in de zorg, maar ook op de radio personeelstekort is.”

Zou het niet zo kunnen zijn dat de nieuwe generatie er wel is, maar stilletjes zit te vloeken dat jullie al die mooie plekken bezet houden?

Lantinga: “Dat mag ik hopen, ja! Maar dan moeten ze die plekken wel verdienen, natuurlijk. Dan mogen ze me van mijn stoel komen trekken. Maar kijk naar 3FM. Dat zou toch een kweekvijver van talent moeten zijn, maar er zijn nu vijf dj’s van 538 binnengehaald.”

Hoe kijken jullie nu naar 3FM, de zender waar jullie beiden doorbraken?

Lantinga: “Ik heb alles aan 3FM te danken en gun die zender het beste. Maar wat daar de afgelopen tien jaar op beleidsniveau is gebeurd, is gewoon niet goed. De ene manager volgde de andere op. Ik heb niet vaak zo’n zwalkend bedrijf gezien.”

Weet jij wat er misging, Sander Hoogendoorn?

Hoogendoorn: “Ik ben al een tijdje geleden gestopt daarover na te denken. Ik werd er creatief door geremd bij het maken van mijn eigen programma. Het is uiteindelijk ook niet mijn job. Er wordt vaak gezegd: 3FM moet weer zo groot worden als vroeger. Maar dat hoeft toch helemaal niet? Het zou toch prima een wat kleinere zender met spannende nieuwe muziek kunnen zijn? Nieuwe deejays opleiden en Nederlands poptalent ondersteunen. Dat is toch een geweldig pakket?”

Lantinga: “Als er maar een visie achter zit. Kijk naar Radio2 en Radio5, die zijn al jaren stabiel. En dat is nodig, want radio is slow business. Luisteraars hebben tijd nodig om te wennen. Dus heeft het geen zin om elke anderhalf jaar alles om te gooien. Ik meen het oprecht: ik vind het zonde.”

Hoe gaan jullie nieuwe programma’s eruitzien?

Lantinga: “Ik ben nu alleen, maar voel alle ruimte op den duur iemand te laten aanschuiven als het programma daar beter van wordt. De muzikale vrijheid van Veronica vind ik heel aantrekkelijk. Mijn interesse in muziek is de laatste jaren op 538 wat op de achtergrond geraakt, maar het is niet verkeerd dat ik nu zelf een toontje lager ga zingen. Verder wil ik rustig beginnen en met de luisteraars meegroeien.”

Hoogendoorn: “Aan mij de taak om de luisteraars die de middagshow van Sander fantastisch vonden, vast te houden en hen op een vrolijke manier van hun werk naar huis te brengen. In de avond luisteren misschien wat minder mensen, maar ze luisteren wel intensiever. Het is een intieme club.”

Veronica stond tot voor kort voor uitsluitend eighties- en ninetiesmuziek.

Lantinga: “Het is nu muziek ván liefhebbers vóór liefhebbers. Die kan uit de sixties, maar ook uit de zeroes komen. Onder Stenders is echt de nadruk op de liefde voor muziek komen te liggen. Dat werkt aanstekelijk.”

Jullie oud 3FM-collega Giel Beelen zei in 2020 ‘bijna te hebben gesmeekt’ om weg te mogen bij Veronica. Hij werd gek van de in steen gehouwen playlist. Breekpunt was een studio-optreden van Elbow dat hij op last van de leiding moest afzeggen omdat die band te alternatief zou zijn.

Lantinga: “Dat was het oude Veronica. Die tijden zijn voorbij. Ik denk dat Elbow nu de hele dag mag blijven staan.”

Jullie worden collega’s van Johan Derksen, die een bluesprogramma presenteert. Gaan jullie luisteren?

Stilte. Dan, Hoogendoorn: “Ik ben best benieuwd, maar houd niet van die muziek.”

Lantinga: “Muziek is meer Derksens passie dan voetbal. Dat is leuk, natuurlijk. Maar die harde blues die hij mooi vindt, gaat aan huize Lantinga voorbij.”

Wat is de potentie van Veronica? Jullie zijn nu de tiende radiozender van Nederland.

Lantinga: “We hebben niet de doelstelling om volgend jaar nummer 1 te zijn. Dat is voor creatievere makers ook weleens lekker. Het gaat bij ons niet steeds om procentpunten marktaandeel. Het moet vooral goed voelen.”

Hoogendoorn: “Bovenin wordt de strijd gevoerd tussen de grote publiekszenders, maar voor wie iets avontuurlijker muziek wil horen, zijn we een aantrekkelijk alternatief. We zouden zomaar the best of the rest kunnen worden.

Volgend jaar is er een nieuwe veiling van de FM-frequenties. Jullie kavel lijkt aantrekkelijk voor concurrenten als DPG Media. Zou het een ramp zijn als jullie je frequentie kwijtraken?

Lantinga: “Dat lijkt me wel, ja. Maar ik probeer me er zo min mogelijk mee bezig te houden. Ik merk het wel. Ik waan me niet veilig, maar dat zullen ze bij andere zenders ook niet doen.

Hoogendoorn: “Ik denk dat elk station zich zorgen maakt, behalve de publieke zenders, want op elke frequentie kan geboden worden. Waarom niet op die van Qmusic?”

De radioconsumptie staat onder druk door de opkomst van streamingdiensten. Hoe zien jullie de toekomst?

Hoogendoorn: “Die zie ik met vertrouwen tegemoet. Radio blijft altijd bestaan, daarvan ben ik overtuigd. Mensen willen nu eenmaal graag bij de hand worden genomen. Dat is ook het succes van influencers op social media. Ik heb dat met Rob Stenders. Hij gidst me door de muziekwereld. Dat kan een streamingdienst niet.”

Lantinga: “Radio is geen algoritme. Je hebt contact met een mens. Aan zo’n vriend blijft voorlopig nog grote behoefte.”

Sander Lantinga, ‘Werktitel’, vanaf maandag 3 oktober om 16 uur en Sander Hoogendoorn, ‘Veronica Anthems’ om 18 uur op Radio Veronica.